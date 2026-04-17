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Pareciera ser que en el último tramo de este “petit” corto torneo en curta división entró el calorcito porque ahora las cosas se pusieron en tono de definición, luego del resultado que consiguieron el pasado jueves por la noche los albiverdes debajo de la lluviecita molesta que cayó como para enfriar la cosa pero no lo consiguió.

Esto viene a poner paños calientes junto a los de Talleres porque cuando se va a disputar los tres encuentros faltantes de la fecha, Boxing ya esta a la misma altura que Talleres y lo obliga a ganar frente a Unión Santacruceña con quien se medirán el “finde, máxime cuando Unión Santacruceña esta a tres puntos de los celestes de Hispano en la cabecera de la tabla, por lo que no se pueden permitir ningún desliz.

Con este tema así tirado a la parrilla y sin carbón, los de Unión intentarán ganarle a Talleres para acercarse a los de arriba, por lo que todo se pone complicado para este fin de semana y hay que conseguir resultados apetecibles, porque sino le dicen “chau” a las intenciones cuando queda poquito par definir y todo se caldea de acuerdo a las intenciones de unos y de otros.

El panorama se puso coqueto con el tema del Boxing ganador a sabiendas de que le queda aún un partido contra los de Talleres que se suspendió digamos por mal clima y que puede ser también mas que importante para las pretensiones de ambos conjuntos, donde los del Boxing están ahora a la misma altura que los de Boca y a un punto de los de Talleres, con los nervios naturales de Raulito Alberoni comiéndose las uñas en un año de mucho trajín en todas las divisiones.

Panorama incierto por ahora cuando estamos tan cerca, porque este “finde” Bancruz que está un poco mas abajo juega con Escorpión que viene último en la tabla, lo que en la pura lógica renacentista diría que los bancarios pueden sumar tres buenos puntos, lo que los metería pegados a los de Talleres y a los del Boxing, como para decirles “no vengas a molestar” pero los azurros saben muy bien que pueden, y entonces habrá que esperar los resultados.

Seguramente que los ansiosos dirán que “chocolate por la noticia” de que Hispano juega con los petroleros y que tienen que ganarles porque no le pueden dar “changüin” a nadie, porque de ganar los de UPP se meterían de lleno en la pelea de adelante y quedarían todos apretados como decía mi abuena, como “perejil en maceta”, y entonces habría que usar las brujas del barrio para saber como termina, pero estas están muy caras.

Lindo panorama se vive entonces en la cuarta, porque de estar “tranqui” hace una fecha atrás, ahora se aprieta todo como vestido de “onlifans” gordita y esto se complica para alegría nuestra y para bronca de los equipos que venían como “Pancho por su casa”, pero todavía hay que jugar esta fecha, y ni te cuento si ganan Bancruz, Talleres y UPP nosotros nos escondemos por el vaticinio y que se “arme la gorda”.

Con este pensamiento espectacular nos aprestamos a vivir un sábado y domingo ultra complicado en materia de resultados, por lo que lo que pase el domingo por la noche, será la consecuencia de los que ganen y habrá que ver como quedan cuando estamos en la recta final, pero se pone lindo, de eso no hay dudas.