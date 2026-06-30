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El plantel Sub 17 del Atlético Boxing Club, integrado por jugadores de las categorías 2009 y 2010 y dirigido técnicamente por Gustavo Oyarzo, se consagró campeón invicto de la tercera edición de la Copa Challenger “César Cárdenas”, torneo de fútbol de salón que se desarrolló durante el fin de semana en la ciudad de Río Turbio.

En el encuentro decisivo, el conjunto albiverde superó por 3 a 1 a Rebeldes, equipo que llegaba como bicampeón del certamen, y logró quedarse con el máximo trofeo tras una sólida campaña en la que no conoció la derrota.

A lo largo del campeonato, Boxing exhibió un juego colectivo de alto nivel, además de carácter y eficacia en los momentos determinantes, cualidades que le permitieron alcanzar el título de manera invicta y reafirmar el crecimiento de sus divisiones formativas.

Con esta consagración, el elenco dirigido por Gustavo Oyarzo suma un nuevo logro para las categorías juveniles de la institución y deja en evidencia el trabajo sostenido que viene realizando el club en el desarrollo de sus jóvenes deportistas.

La obtención de la Copa Challenger “César Cárdenas” representa un importante reconocimiento para el plantel, que regresó de Río Turbio con el trofeo y el orgullo de haber dejado al Atlético Boxing Club en lo más alto del fútbol de salón regional.