Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club se juega todo esta tarde a partir de las 17 horas frente a La Amistad de Cipolletti por la zona Patagonia, a sabiendas de que si gana, ya tiene rival por el ascenso toda vez que FADEP (Federación de Deportes) de Mendoza venció a Estudiantes de San Luis por 3 a 0 en la tarde del sábado, por lo que clasificó para la final del ascenso.

El albiverde se encuentra con mucha fe y con un estado notable de confianza en obtener un buen resultado esta tarde, al igual que todos los galleguense y los santacruceños que estiman que el Boxing puede clasificar, incluso a la luz de lo visto en el partido disputado en el “Pichón Guatti” el fin de semana pasado donde los visitantes empataron el partido sobe el final cuando Boxing pudo haber aumentado la diferencia.

De todos modos el encuentro del sábado con la clara victoria de los mendocinos con tres goles en el segundo tiempo a cargo de Chiri Navarro a los 12 minutos, el goleador del torneo Gonzalo Cruzener a los 30 y el remate con pelota parada de Juan González a los 40 minutos del complemento, les dio una clara victoria a los de FADEP, que de esta manera clasifican para jugar por el ascenso representando a la zona de Cuyo y se medirán con el ganador de la zona Patagonia.

Ambos encuentros entrarán a la cancha sabiendo quien puede ser el rival de la próxima semana, por lo que habrá que esperar un buen resultado y presentar la alternativa, dado que de ganar Boxing Club esta tarde, se disputará un solo partido por el ascensos y en campo neutral donde se especula con Puerto Madryn o Trelew como posibles.

La única duda que se plantea es con el arbitraje dado que el árbitro principal Nebbietti es de Bahía Blanca y los otros dos de Río Colorado y de Coronel Dorrego, todos de la zona vecina a los rionegrinos, por lo que el tema ha levantado resquemor tanto en el equipo como así también en la dirigencia del club en Río Gallegos, lo que no es nada saludable, pero la esperanza de un buen resultado esta del lado albiverde.

Se repite la situación vivida en otras oportunidades y principalmente la de 2019 con Otamendi, aunque en ésta oportunidad, la confianza esta del lado del Boxing Club, por lo que habrá tiempo para juzgar una vez que se defina el resultado, por lo que el tiempo será testigo de lo que pase.