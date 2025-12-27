Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando desde el mismo Consejo Federal se dio a conocer hace unas semanas atrás que podrían haber hasta cuatro incorporaciones para reforzar los planteles a partir de 2026, varias instituciones comenzaron a gestionar eventualmente esta posibilidad y el Atlético Boxing Club logró confirmar la incorporación de Axel Kostelak otra vez en sus filas.

El jugador que pertenece a Guillermo Brown de Puerto Madryn jugó para el Boxing Club en el torneo Regional 2024 cumpliendo una destacada labor, para luego volver a su club con el que jugó el torneo Federal “A” 24/25 y ahora vuelve otra vez a la institución de la avenida San Martín.

Con este refuerzo y con la posibilidad de ampliar a tres incorporaciones mas, no sería de extrañar que el equipo local otorgue mas sorpresas antes del 4 de enero, oportunidad en que deberá enfrentar de visita a Camioneros en la cuidad de Río Grande en la Tierra del Fuego.

Por su parte y como ya se adelantó en tiempo y forma, Jorge Newbery de Comodoro jugará el mismo día con el Deportivo Villalonga, la Amistad visitará a San Patricio y el Deportivo Roca lo hará con Villa Regina para completar la zona patagónica, por lo que se definirán los semifinalistas cuando termine esta cuarta fase de enfrentamientos el se arranque con la siguiente el próximo 18 de enero.