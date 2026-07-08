Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol formativo de Río Gallegos tendrá una oportunidad de gran relevancia en los próximos meses. El Boxing Club anunció la realización de pruebas de jugadores en sus instalaciones, con la presencia de captadores de dos de las instituciones más importantes del fútbol argentino: Argentinos Juniors y Racing Club.

La primera jornada se desarrollará los días 12 y 13 de agosto, cuando representantes de Argentinos Juniors observarán a los futbolistas que participen de la convocatoria. Posteriormente, el 22 y 23 de septiembre, será el turno de Racing Club, que llegará a la capital santacruceña con el mismo objetivo: detectar jóvenes con condiciones para incorporarse a sus divisiones inferiores.

Las evaluaciones se llevarán a cabo en el estadio del Boxing Club, conocido como Emilio “Pichón” Guatti, escenario que volverá a convertirse en un punto de encuentro para el fútbol de formación y el desarrollo de nuevos talentos de la región.

Desde la institución destacaron que estas jornadas representan una valiosa oportunidad para los jugadores de Santa Cruz y de la Patagonia, quienes podrán mostrarse ante clubes con una reconocida trayectoria en la formación de futbolistas profesionales, sin la necesidad de trasladarse a otros puntos del país.

El Boxing Club continúa consolidando su trabajo en las divisiones inferiores y reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol regional, generando vínculos con instituciones de primer nivel y ofreciendo nuevas posibilidades para que los jóvenes puedan dar un paso importante en sus carreras deportivas.

Los interesados en participar y conocer los requisitos de inscripción podrán obtener más información a través de las redes sociales oficiales del Boxing Club, donde la institución irá brindando detalles sobre las categorías convocadas, horarios y modalidad de las pruebas.