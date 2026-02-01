Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un empate impensado a falta de pocos minutos para el final, hizo que La Amistad de Cipolletti saliera favorecido en un encuentro donde perdía por 2 a 1 y que llegó la igualdad con un gol sobre la marcha de Juan Celaya que los pone en plano de igualdad ahora que los santacruceños serán visitantes en Río Negro.

La condición de local era óptima para atesorar un buen resultado y así lo pensaron, aunque el primer gol fue de los visitantes a los 9 minutos de juego con un tiro de Santiago Gómez que aprovechó un contraataque y batió a Agustín Gómez, que nada pudo hacer para evitarlo, pateando casi desde el límite del área grande y en forma transversal, poniendo el uno a cero que les daba la ganancia parcial.

De aquí en más el Boxing Club hizo todo lo posible jugando bien y trasladando la pelota, cuidando también lo que podía hacer Kevin Guajardo, el veloz delantero visitante por la derecha, hasta que a los 25 minutos, una pelota que Iván Méndez manda por calle derecha hacia el centro y un cabezazo certero que “peinó” Marcelo “Chelo” Rodríguez para marcar el empate transitorio que ponía las cosas más en claro de acuerdo a lo que se vivía en el campo de juego.

Así se llegó a los primeros 45 minutos con la igualdad bien marcada y donde no se podía presagiar nada de lo que pasaría en el complemento, pero si los visitantes eran peligrosos, la misma actitud tenían los locales, buscando siempre a un Facundo Erramuspe que hacía ahondar el esfuerzo en la última línea de los rionegrinos.

El festejo del visitante en la Pichón Guatti al ponerse en ventaja en el primer tiempo.

El partido entraba en una fase de idas y venidas desde el inicio del segundo parcial, hasta que cumpliendo 25 minutos clavados, el mismísimo Erramuspe lleva una pelota por el borde del área grande en el centro de la cancha y con una media vuelta y un zapatazo que hizo historia, la clavó en la parte superior del arco de Ezequiel Lara (exarquero de la CAI) y los locales pasaron a ganar por 2 a 1 en un resultado que era más que satisfactorio en ese momento.

El 11 inicial de La Amistad que empató 2-2 con Boxing en Río Gallegos. FOTOS: JUAN PALACIOS/LOA

Allí el partido tomó un cauce distinto, donde parecía que Boxing se agrandaba por momentos, donde hubo serias posibilidades de ampliar la diferencia, e incluso sobre los 31 de juego, hubo un gol anulado al albiverde por posición adelantada, hubo una pelota que pegó en el travesaño y hubo distintas alternativas que pudieron haber aumentado la diferencia, a tal punto que el equipo visitante tomó otra postura y hasta realizó tres cambios, sacando de la cancha incluso a (exClub Tigre) Kevin Guajardo, pieza clave en el ataque rápido.

El cabezazo de Juan Celaya que empató el partido para La Amistad, casi sobre el final del ST. FOTOS: JUAN PALACIOS/LOA

Así las cosas dio la impresión que el resultado estaba sellado y aunque el árbitro adicionó siete minutos más de juego, todo estaba para una victoria albiverde más que esperada, pero el diablo mete la cola cuando nadie lo espera, y en un ataque que no era tan convincente pero que fue efectivo, Juan Celaya clavó el empate cuando faltaba poco más de tres minutos para el tiempo reglamentario.

El recuerdo de aquel gol sobre el final del partido con Nicanor Otamendi en 2019 que no le permitió al Boxing Club buscar el ascenso de ese año, se hizo presente como si fuera una repetición porque faltaban pocos minutos para finalizar y aquilatar una victoria que lo hubiera puesto en inmejorables condiciones para el domingo que viene como visitante en Cipolletti, pero el fútbol es impredecible y los resultados también. Ahora habrá que viajar a Río Negro de visitante en donde los locales se hacen más fuertes, pero quedan 90 minutos para dirimir quién sigue en esta historia, por lo que aún no está nada resuelto.