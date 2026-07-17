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El Atlético Boxing Club emprendió viaje hacia la ciudad de Puerto Deseado para participar del Torneo Patagónico de Futsal, certamen que reunirá durante este fin de semana a equipos de distintos puntos de la región y que representa una importante oportunidad de competencia y crecimiento para las categorías formativas.

La delegación “albiverde” está integrada por alrededor de 40 jugadores que defenderán los colores de la institución en las categorías 2015, 2016 y 2017. Los equipos estarán bajo la conducción de los profesores Eduardo Toledo y Juan Pablo Daldosso, quienes acompañarán a los chicos en una nueva experiencia deportiva.

Más allá de los resultados, el torneo significará una valiosa instancia para que los jóvenes futbolistas continúen sumando minutos de juego, compartan con equipos de diferentes localidades y sigan fortaleciendo su formación dentro y fuera de la cancha. Desde la institución también destacaron el acompañamiento de las familias, fundamentales en cada una de las actividades que desarrolla el fútbol infantil del club.

La actividad comenzó este viernes con una intensa jornada de partidos. En la categoría U9, Boxing debutaba frente a La Casa del Puerto. Más tarde el conjunto “albiverde” volverá a presentarse para medirse con Deseado Juniors, en el marco de la segunda fecha. Luego jugarán frente a San Lorenzo.

Por su parte, en la categoría U11, Boxing hará su estreno a las frente a Ferro. Luego se enfrentará a Cuervitos, completando la programación inicial del certamen.

Con entusiasmo e ilusión, el Atlético Boxing Club afrontará una nueva participación en un torneo regional, buscando seguir promoviendo el desarrollo deportivo de sus jóvenes futbolistas.

Desde la institución les desearon el mayor de los éxitos a los jugadores, cuerpos técnicos y familias que acompañan la delegación, con el deseo de que disfruten al máximo esta nueva experiencia.