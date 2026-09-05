Boxing llegará al compromiso con la expectativa de hacerse fuerte ante su público. El escenario local será nuevamente un factor importante para el conjunto santacruceño, que buscará aprovechar el respaldo de sus hinchas para afrontar un partido que aparece como una nueva prueba dentro de su camino en el certamen.

Enfrente estará Río Mayo, que viajará desde Chubut con la intención de dar pelea y conseguir un resultado favorable fuera de casa. El conjunto visitante intentará aprovechar sus oportunidades y regresar a su localidad con un marcador que le permita fortalecer sus aspiraciones en el torneo.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el partido representa también un nuevo encuentro entre instituciones de la Patagonia, con todo lo que implica recorrer largas distancias para competir y sostener vivo el deporte regional.

La convocatoria apunta además a que el estadio Emilio “Pichón” Guatti vuelva a vestirse de gala y reciba a los protagonistas y al público que acompañará esta jornada.

El valor de la entrada general será de $10.000, mientras que habrá una promoción de dos entradas por $15.000, según lo informado en la convocatoria del encuentro.

Todo está preparado para que este domingo, desde las 15:00, Boxing Club y Río Mayo se encuentren en Río Gallegos por el Torneo Regional Federal Amateur. Una nueva oportunidad para que el fútbol patagónico sea protagonista y para que el representante santacruceño busque dar un paso importante ante su gente.