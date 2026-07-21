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El conjunto albiverde disputó un encuentro muy parejo frente a Newell’s Old Boys de Rosario, en un duelo intenso y equilibrado que terminó con victoria del equipo rosarino por 2 a 1.

A pesar de la caída, los chicos del Boxing mostraron actitud, compromiso y un buen nivel futbolístico ante un rival de jerarquía, dejando una muy buena impresión en su debut dentro de la competencia nacional.

Ahora, el equipo santacruceño buscará recuperarse rápidamente y sumar sus primeros puntos en el certamen. Su próximo desafío será mañana miércoles, desde las 16 horas, cuando enfrente a uno de los representantes locales: Luz y Fuerza.

Vale destacar que la delegación está conformada por Santino Paredes, Ciro Godoy, Ciro Marmallón, Uriel Molina, Fabrizio Murdoch, Lionel Donoso, Santiago Cáceres, Ciro Almonacid, Matheo Borquez, Bastián Filpe y Jeremías González. El plantel estará acompañado por Rodrigo Mata y Gustavo Oyarzo, quienes estarán al frente del equipo durante la competencia.

La fase de grupos para el Boxing se cerrará el jueves 23 a las 10:00 frente a Comercio de Ushuaia. Todos los encuentros podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Consejo Federal de AFA.