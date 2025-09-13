Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se jugó en la localidad de Puerto Natales un torneo de Voleybol con presencia de equipos chilenos y argentinos, donde el conjunto de Esmeralda fue el anfitrión y organizador del evento, donde se presentaron los locales mas equipos de Punta Arenas, El Calafate y de Río Gallegos.

El torneo que se jugo en sub 18 femenino, tuvo a los equipos de Punta Arenas en primera ubicación, por lo que dominaron el juego al igual que el local Esmeralda, determinándose que los seis primeros quedan nominados para disputar la segunda parte en noviembre en sede confirmar.

El clasificador final dejó como líder a TAIIU con 50 unidades, seguido de Esmeralda con 36, Esencias con 36 y el Boxing Club con 30, Amuvoca con 26, e Independiente con 15 puntos y Centro Galicia de Ushuaia con 12 puntos, estimándose que para el 19 y 20 de septiembre, se disputará el torneo en categoría sub 14, por lo que aún tiene prosecución dicho certamen.