Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo dirigido por Matías Clavel comenzó el partido con la intención de asumir el protagonismo y encontró rápidamente la ventaja. A los 13 minutos llegó la primera situación clara del encuentro y terminó en gol. El árbitro Carlos Humberto Rujano sancionó penal por una falta sobre el delantero de Boxing dentro del área y Kevin Hevia se hizo cargo de la ejecución. El mediocampista tomó carrera y sacó un remate potente al centro del arco, mientras el arquero de Atlético San Julián se arrojó hacia su izquierda. Así, sin necesidad de demasiadas aproximaciones previas, el local se puso 1-0.

Atlético San Julián intentó reaccionar y tuvo su primera llegada seria a los 18 minutos, luego de un desborde por el sector izquierdo que terminó con un cabezazo del número 9 Silvio González, aunque la pelota se fue por encima del travesaño. Dos minutos más tarde volvió a acercarse el conjunto visitante mediante un tiro libre que el arquero de Boxing, Bruno Rojas, controló en dos tiempos.

El partido entró entonces en una etapa de mayor disputa, con Boxing tratando de manejar la pelota y San Julián buscando avanzar con ataques más directos. A los 24 minutos, Owen Soto probó desde el borde del área con un remate que salió sin demasiada fuerza y no generó peligro para el arco visitante. Más tarde, a los 42 minutos, Carlos Cardozo tuvo otra posibilidad con un zurdazo que terminó por encima del travesaño.

Cuando el primer tiempo parecía llegar a su final con la mínima diferencia, Boxing volvió a golpear. A los 45 minutos, Owen Soto apareció dentro del área y sacó un potente zurdazo a media altura que dejó sin respuestas al arquero de Atlético San Julián Sebastián Solís. El delantero encontró el espacio, no dudó y convirtió uno de los mejores goles de la tarde para llevar al conjunto albiverde al descanso con una ventaja de 2-0.

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad inmejorable para Atlético San Julián. El número 10 Julio Sena del equipo visitante logró ingresar solo al área, pero no consiguió impactar correctamente la pelota y la jugada terminó con una cómoda intervención del arquero local. Fue una de las pocas ocasiones en las que San Julián consiguió romper la estructura defensiva de Boxing.

Con el correr de los minutos, ambos equipos se repartieron la pelota, aunque fue Boxing el que mostró mayor intención de ir hacia adelante. San Julián intentaba generar peligro a través de envíos frontales y pelotas largas, pero encontraba una defensa albiverde bien parada, que respondió con firmeza y evitó que los ataques visitantes se transformaran en situaciones claras.

Boxing, con la ventaja a su favor, manejó los tiempos del partido y esperó su oportunidad para sentenciarlo. El encuentro, sin embargo, tuvo un cierre cargado de tensión. En los últimos minutos, el número 3 del Boxing Arian Castillo se molestó por una infracción que cobró el árbitro, tomó la pelota y la arrojó fuera del campo. La acción, considerada antideportiva por el árbitro, le significó la segunda amonestación y la consecuente expulsión.

La situación derivó inmediatamente en otro episodio de tensión. En la jugada siguiente se produjo un encontronazo entre futbolistas de ambos equipos y Rujano decidió expulsar también al número 15 de Boxing Lautaro Vargas y al número 3 de Atlético San Julián Lautaro Uñates. El tramo final se jugó con los ánimos elevados y varios espacios sobre el campo.

En ese contexto, Boxing aprovechó una de las últimas oportunidades que tuvo para ponerle cifras definitivas al encuentro. Sobre el cierre, Ramiro Nicolás Paileman apareció dentro del área y definió con tranquilidad con su zurda, colocando la pelota abajo y lejos del alcance del arquero visitante. Fue el 3-0 y la confirmación de una victoria que ya tenía prácticamente asegurada.

El pitazo final decretó el triunfo de Boxing, que volvió a exhibir contundencia ofensiva y solidez para mantener su arco en cero. Hevia abrió el camino desde el punto penal, Soto amplió la diferencia con un verdadero golazo y Paileman se encargó de cerrar la cuenta en el tramo final.

Con este 3-0 sobre Atlético San Julián, el conjunto albiverde no solamente sumó una nueva victoria en el Torneo Federal Regional Amateur, sino que además aseguró el primer lugar de la Zona 4 de la Patagonia Sur, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de esta etapa del certamen.}

1 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 2 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 3 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 4 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 5 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 6 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 7 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 8 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 9 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 10 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 11 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 12 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 13 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 14 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 15 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 16 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 17 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 18 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 19 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 20 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 21 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 22 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 23 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 24 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 25 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 26 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 27 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 28 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 29 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 30 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 31 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 32 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 33 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 34 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 35 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 36 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 37 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 38 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 39 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA 40 de 40 | FOTO: JUAN PALACIOS/LOA