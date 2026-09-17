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El Atlético Boxing Club dio un paso firme en el Torneo Regional Sub 11. El conjunto albiverde goleó 4-0 a Boca Río Gallegos en el encuentro de vuelta y aseguró su clasificación a la siguiente etapa de la competencia.

Luego del empate 2-2 registrado en el partido de ida, Boxing salió decidido a quedarse con la serie y terminó imponiéndose con autoridad en una jornada que tuvo a Ignacio Filpe como gran protagonista.

El delantero tuvo una actuación determinante y convirtió los cuatro goles del equipo dirigido por Esteban Arias. Todos los tantos llegaron en el segundo tiempo: Filpe abrió el marcador a los 2 minutos, amplió la diferencia a los 5 y volvió a marcar a los 12. El cuarto y definitivo tanto llegó sobre los 28 minutos.

Con el contundente 4-0, Boxing cerró la serie con una diferencia global de 6-2 y confirmó su presencia en la próxima ronda del Torneo Regional.

Ahora, el elenco albiverde tendrá como próximo desafío al representante de El Calafate, en una nueva instancia de la competencia.