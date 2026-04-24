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Los encargados de abrir esta serie de tres partidos eliminatorios entre los equipos de la Liga Sur fueron el Atlético Boxing Club y el Club Ferrocarril YCF. Este duelo se disputó el día miércoles a las 20 horas en la cancha “Pichón Guatti” del albiverde.

El resultado fue contundente: 6 a 1 para los muchachos del Boxing que parecieron celebrar con esta goleada el hecho de ser los líderes absolutos de la tabla histórica de participaciones en el Torneo Regional, superando a todos los equipos de la provincia.

En el otro encuentro que se disputó el día miércoles pero a las 21:30 hs en la cancha del Hispano Americano, el conjunto local venció en un vibrante encuentro al Club Boca conducido tácticamente por Eduardo “Mono” Martínez.

El resultado final en los 90 minutos fue empate 2 a 2, con una gran remontada del equipo celeste que iba en desventaja 0-2 pero logró el descuento de penal y el empate definitivo en la última jugada del partido.

Esto llevó el partido a los penales, donde los dirigidos por Mariano Palermo se impusieron 4 a 2 en los penales.

Por último, el día jueves a las 22:10 horas se vieron las caras Bancruz y Unión Petroleros Privados en la cancha de Hispano. En otro partido de muchas emociones, el resultado final marcó empate 2 a 2 por lo que todo se definió desde los doce pasos.

En esa instancia, el conjunto bancario derrotó al petrolero 4 a 3, accediendo de esta forma a una fase del torneo clasificatorio.

Ahora restará saber cuál de estos tres equipos resulta beneficiado, ya que todo parece indicar según la información que trascendió desde Liga Sur, que uno de los finalistas se definirá mediante un sorteo, mientras que los otros dos deberán disputar una semifinal para llegar al partido decisivo.

Finalmente, el equipo que resulte ganador se medirá con un equipo de El Calafate y así sabremos qué equipo de Liga Sur seguirá en camino buscando la clasificación directa a un nuevo Torneo Regional que año tras año sufre infinitas modificaciones en su organización.