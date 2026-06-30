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La Primera División Femenina del Atlético Boxing Club continúa con su preparación para afrontar una nueva edición del Torneo Regional Federal Femenino. Como parte de los trabajos previos al debut oficial, el plantel disputó un encuentro amistoso frente a un combinado de las divisiones juveniles de la institución, con el objetivo de seguir sumando ritmo futbolístico y afianzar el funcionamiento del equipo.

El compromiso permitió al cuerpo técnico evaluar variantes, ajustar aspectos tácticos y brindar minutos de juego a las futbolistas, en una etapa clave de la pretemporada de cara a uno de los desafíos más importantes del semestre.

El conjunto albiverde tendrá su estreno en el certamen regional frente a Hispano, en una eliminatoria de ida y vuelta que comenzará el próximo 1 de agosto y se definirá el 8 del mismo mes.

Con la mira puesta en esa serie, Boxing continúa intensificando los entrenamientos y aprovechando cada instancia de competencia para llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Regional Federal Femenino, donde buscará ser protagonista y avanzar en la competencia nacional.