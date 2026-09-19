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El Atlético Boxing Club continúa dando pasos importantes en el desarrollo de su fútbol formativo y volverá a representar a Río Gallegos en una instancia regional. Las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 del conjunto albiverde obtuvieron la clasificación a la etapa zonal del Torneo Regional Amateur, organizado en el marco del cruce entre la Liga de Fútbol Sur y los representantes de El Calafate.

El camino hacia esta instancia comenzó en la etapa local, donde Boxing logró superar a Boca e Hispano Americano en los distintos cruces correspondientes a las tres categorías. Los resultados le permitieron quedarse con la clasificación en Sub 11, Sub 13 y Sub 15 y, de esta manera, conseguir el derecho de representar a la capital santacruceña en la instancia regional.

La clasificación es también una consecuencia del trabajo que la institución viene desarrollando de manera sostenida en sus divisiones formativas. Jugadores, cuerpos técnicos y familias forman parte de un proceso que tiene como principales pilares la formación, el aprendizaje y el crecimiento deportivo de los jóvenes futbolistas.

El próximo desafío será ante los representantes de El Calafate, en una jornada que tendrá nuevamente al Boxing Club como protagonista. La actividad se desarrollará el próximo 27 de septiembre y contará con encuentros en ambas localidades.

En la categoría Sub 11, Boxing Club recibirá a Cañadón en Río Gallegos, mientras que por la Sub 13 el equipo albiverde viajará a El Calafate para enfrentarse con Newell’s Old Boys. Por su parte, en Sub 15, Boxing será local nuevamente ante Newell’s Old Boys.

De esta manera, los chicos del conjunto albiverde afrontarán una nueva experiencia competitiva que les permitirá medirse con equipos de otra localidad y continuar sumando minutos, aprendizaje y experiencia en su formación deportiva.

La presencia de Boxing en las tres categorías dentro de esta instancia regional vuelve a poner en valor el trabajo que se realiza diariamente en las divisiones formativas del club, con un proyecto que busca acompañar el crecimiento de sus futbolistas tanto dentro como fuera de la cancha.