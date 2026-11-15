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El vóley formativo tuvo a Boxing Club como gran protagonista en las finales de la Liga Sur de Menores. El conjunto albiverde se consagró campeón de la categoría Sub 14 luego de vencer por 2-0 a Alemán de Punta Arenas en la definición disputada en Río Gallegos.

En un encuentro que puso frente a frente a dos de los equipos más destacados del certamen, Boxing logró imponer sus condiciones y cerrar la final en sets corridos. Los parciales de 25-23 y 25-17 reflejaron una definición exigente, especialmente en el primer capítulo, donde el Albiverde debió sostener la concentración para quedarse con un ajustado cierre.

Con el impulso de esa primera conquista, el equipo de Río Gallegos consiguió mayor diferencia en el segundo set y terminó de sellar el triunfo que le permitió levantar el trofeo y celebrar ante su gente.

Un camino firme hacia la final

Para llegar al partido decisivo, Boxing había tenido que superar una exigente instancia de semifinales. Allí se enfrentó a Nicolai y consiguió una victoria por 2-0, resultado que le aseguró un lugar en la definición del campeonato.

Del otro lado, Alemán de Punta Arenas también había ganado su compromiso de semifinales, al derrotar por 2-0 a TAIIU, lo que anticipaba una final entre dos representantes del vóley regional.

Finalmente, el cruce decisivo quedó en manos del conjunto santacruceño, que completó su recorrido con dos triunfos consecutivos en las instancias eliminatorias y sin ceder sets.

El Colegio Alemán de Punta Arenas finalizó como sub campeón Sub 14.

Una consagración para el vóley formativo

La conquista albiverde se produjo en el marco de una nueva edición de la Liga Sur de Menores, competencia que reunió en Río Gallegos a instituciones de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chile.

En la categoría Sub 14 participaron Boxing Club, Nicolai, Galicia de Ushuaia, TAIIU, Amuvoca y Alemán, ambos representantes de Punta Arenas, en un torneo que volvió a poner en valor el crecimiento y la proyección del vóley formativo en la Patagonia.

Con autoridad en los momentos decisivos, Boxing cerró su participación de la mejor manera: con una victoria en la final, el título regional y una nueva alegría para la institución albiverde.