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El camino de Boxing en el Torneo Regional Federal Amateur 2026 llegó a su fin. El conjunto albiverde empató 1 a 1 frente a Escorpión, en el partido de vuelta de la tercera ronda, resultado que marcó su eliminación del certamen.

De esta manera, el equipo de Río Gallegos cerró su participación en una competencia que representaba un importante desafío deportivo y en la que buscaba seguir avanzando en busca de sus objetivos.

Tras la eliminación, desde la institución expresaron su pesar por no poder continuar en el torneo, aunque remarcaron que el resultado no modifica el compromiso de seguir trabajando y defendiendo los colores del club.

“Duele quedar en el camino, claro que sí, pero esto no termina acá”, fue el mensaje compartido por Boxing, que también ratificó su intención de continuar luchando por sus objetivos y fortaleciendo el trabajo institucional y deportivo.

Así, el albiverde le puso punto final a su recorrido regional, con la mirada puesta en los próximos desafíos y el compromiso de seguir representando a la institución y a sus colores.