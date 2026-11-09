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El Atlético Boxing Club consiguió una importante victoria en el clásico de Río Gallegos y se metió en las semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Sur. En la noche del domingo, el conjunto albiverde derrotó por 3 a 1 a Hispano Americano, en condición de visitante, por los cuartos de final del Torneo René “Peneca” Muñoz.

Hispano no pudo con el Boxing y quedó a las puertas de la semifinal.

El equipo dirigido por Matías Clavel construyó una ventaja determinante sobre el cierre del primer tiempo, cuando encontró una contundente ráfaga ofensiva que le permitió encaminar el encuentro.

A los 40 minutos, Tobías Agüero abrió el marcador para Boxing. Cuatro minutos más tarde, a los 44, Carlos Cardozo amplió la diferencia y, prácticamente en la última acción de la etapa inicial, Owen Soto apareció a los 46 para establecer el 3-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

El festejo de los jugadores en el campo de juego.

En el complemento, Hispano intentó reaccionar y consiguió el descuento a los 21 minutos con un tanto de su delantero Fernando Marinic, pero el albiverde logró sostener la diferencia y administrar la ventaja para terminar celebrando una victoria por 3 a 1.

De esta manera, Boxing no solamente se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad, sino que también aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Torneo Clausura, dando un paso importante en su objetivo de pelear por el título.

Ahora, el albiverde ya pone la mira en las semifinales, instancia en la que tendría como próximo rival a Bancruz, en condición de visitante, en busca de un lugar en la gran final del certamen organizado por la Liga Sur.