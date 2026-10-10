Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Atlético Boxing Club continúa reforzándose para afrontar el desafío del Torneo Regional y confirmó la incorporación de Carlos “Bebu” Giménez, un defensor central de trayectoria que vuelve a vestir la camiseta albiverde tras su paso por distintos clubes del fútbol argentino.

La llegada del zaguero se concretó sobre el cierre del libro de pases y representa una apuesta por la experiencia y la jerarquía en la última línea del equipo. Giménez arriba desde Sarmiento de Resistencia, Chaco, con un recorrido que incluye participaciones en diferentes categorías del fútbol nacional, entre ellas el Torneo Federal A.

El regreso de “Bebu” Giménez tiene un antecedente importante en la historia reciente de Boxing. En 2019, el defensor fue una de las piezas fundamentales del equipo conducido por el “Pulpo” Lencina, que protagonizó una destacada campaña y alcanzó la final por el ascenso frente a Círculo Deportivo Otamendi.

Posteriormente, regresó a la institución para disputar y conquistar el Torneo Clasificatorio 2019, antes de afrontar el Regional 2020. Aquella etapa dejó un vínculo con el club y la ciudad que ahora vuelve a tomar protagonismo con su regreso a Río Gallegos.

Esta vez, Giménez retorna con mayor experiencia y un recorrido más amplio en el fútbol argentino, características que buscará poner al servicio de un equipo que se prepara para competir en una nueva edición del certamen regional.

A lo largo de su carrera, el defensor pasó por Brown de Adrogué, Jorge Newbery de Junín, El Linqueño, Atlético Boxing Club, Sansinena, Liniers de Bahía Blanca, Argentino de Merlo y Sarmiento de Resistencia. Su paso por estas instituciones le permitió sumar experiencia en distintos contextos competitivos, incluido el Torneo Federal A.

Con su incorporación, Boxing suma una alternativa de peso para la defensa: un jugador que conoce la identidad del club, sabe lo que significa competir con la camiseta albiverde y regresa con el objetivo de aportar su experiencia en un torneo exigente.