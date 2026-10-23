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Los encuentros se disputarán este domingo 25 de octubre en Río Gallegos y Río Turbio, en una jornada importante para las divisiones formativas del club albiverde. En la cancha Emilio “Pichón” Guatti de Río Gallegos, Boxing recibirá a Deportivo Curva en la categoría Sub 13 desde las 12:00 y en Sub 15 a partir de las 14:00. Por su parte, el compromiso correspondiente a la categoría Sub 11 se jugará a las 15:00 en el estadio José Moraga de Río Turbio, donde Deportivo Curva será local.

El conjunto de Río Gallegos llega a esta instancia después de superar las fases local e interliga en las tres categorías, demostrando su capacidad para mantenerse en competencia y alcanzar una nueva etapa del certamen provincial.

En Sub 11, Boxing dejó en el camino a Boca durante la fase local y posteriormente eliminó a Cañadón de El Calafate en el cruce interliga. En la categoría Sub 13, el albiverde consiguió avanzar tras superar a Hispano y Esperanza, mientras que en Sub 15 hizo lo propio frente a Hispano y Newell’s de El Calafate.

De esta manera, las tres divisiones del Atlético Boxing Club se preparan para afrontar un nuevo desafío, con la ilusión de continuar avanzando en el torneo y acercarse a la definición provincial. Enfrente estará Deportivo Curva, un rival que buscará hacerse fuerte en esta instancia y quedarse con los boletos en juego.

La Sub 15 albiverde se impuso previamente ante Hispano y Newell’s de El Calafate.

El objetivo será conseguir la clasificación a la final provincial, donde los ganadores de esta fase se enfrentarán a los representantes de la Liga Centro. Así, Boxing buscará dar un nuevo paso en el certamen con sus categorías formativas, manteniendo viva la ilusión de llegar a la instancia decisiva y dejar en lo más alto al fútbol de la Liga Sur.