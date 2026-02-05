Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como era de esperarse el Atlético Boxing Club viajo hacia la ciudad de Cipolletti donde dirimirá la final del Torneo Regional para la zona Patagonia con el club la Amistad, luego del empate en dos goles por lado del pasado domingo en el “Pichón Guatti” albiverde, done los visitantes empataron sobre el final del encuentro.

Ya confirmado que el capitán Julio Lezcano tiene una fecha de suspensión, no podrá participar del evento por lo que será la única baja en el plantel que dirige Matías Clavel, y donde se ha levantado sospecha por la elección de la terna arbitral, que es vecina de los rionegrinos.

Esto ha motivado que varios dirigentes se expresen sobre el particular, dado que los encuentros jugados anteriormente como en el caso de Río Gallegos, los árbitros pertenecen a otras ligas o a otras provincias, lo que ha creado un ámbito de incertidumbre y de supuesta sospecha.

Historias sobre este tema sobran como el caso de San Lorenzo en 1982 cuando quedó con cuatro jugadores menos en el primer partido jugado en Santa Rosa, o la situación planteada el año pasado con la CAI en situación parecida, pero quizás no haya que abrir el paraguas antes de que llueva y todo marche como debe ser, pero las dudas están planteadas.

De todos modos el Boxing club viaja hacia su gran posibilidad lo que se daría de ganar este encuentro, lo que lo llevaría a jugar al fin de semana siguiente con el representante de la zona de Cuyo por el ascenso al torneo Federal “A“, algo que los albiverdes persiguen desde hace muchos años, y que se escapó por poco en 2019.

El plantel y el técnico junto a los dirigentes viajan mas que motivados, toda vez que en condición de local el resultado se escapó por muy poco y se estuvo a punto de ganar a falta de pocos minutos, por lo que cuentan con una confianza notable y con la idea de traer un resultado mas que satisfactorio.

En tanto, el jugador albiverde Gianlucca Gironi quien viene de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por 11 largos meses, viajó con el equipo albiverde a Río Negro, donde este fin de semana se medirán por la final patagónica con el equipo de La Amistad, luego del empate en el “Pichón Guatti” de la semana pasada.

La fe mueve montañas dice el refrán y es lo que llevan los albiverdes en cada corazón rumbo a Río Negro, por lo que se espera una actuación que otorgue un resultado favorable, lo que dejaría al club y al fútbol de la región en especial nivel de jerarquía, por lo que se estará bien al tanto de lo que suceda como lo hace este medio en forma permanente.