Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club y Camioneros de Río Grande mantienen una rivalidad que aparece como histórica en los últimos 12 años del Torneo Regional, aunque ambas instituciones tienen trayectorias muy distintas, pero que a partir del 16 de marzo de 2014 iniciaron un “noviazgo” deportivo que hoy se mantiene en plena vigencia.

Trayectorias distintas porque el Atlético Boxing Club nacido en 1920 tiene pergaminos para mostrar desde la primera incursión en el magno torneo en 1973, mientras que el club fueguino nacido el 12 de mayo de 2007 es mucho mas moderno en su recorrido por el fútbol regional, pero no por eso menos efectivo como lo demuestran los números.

La primera vez que se enfrentaron fue el 16 de marzo de 2014 en el complejo deportivo municipal de Río Grande en un cotejo que finiquito empatado en cero a pesar de los esfuerzos de un lado y de otro, por lo que el siguiente que se jugaría en campo albiverde era mas que esperado.

Este se disputó en Río Gallegos el 23 de marzo con arbitraje de Ramón Giménez de Piedra Buena y resultó otro empate en este caso con dos goles por lado con apertura de Mariano Matus para el dueño de casa, por lo que hubo que definir por penales y marcaron para el Boxing Matus, Aguilar, Cárdenas, Cormack y Muñoz y descontaron para Camioneros Jonathan Torres, Corpus, Córdoba y Carlos Torres mientras que el arquero Albiverde Giffrey Fussey atajó un último penal y el Boxing pasó de zona ganando 5 a 4, para descanso y respiro de quien era el técnico del Boxing Carlos “Pachín” Padin.

Luego seguirían como rivales Los cuervos de Ushuaia y Banfield de Puerto Deseado pero esa es otra historia porque lo que se va a enfrentar nuevamente ahora es Boxing con Camioneros, quinees empataron nuevamente en el tercer encuentro disputado el 30 de octubre de 2016 con goles de Rojas para los fueguinos y de Matus para los del Boxing, repitieron el 30 de Julio de 2017 ganando el Boxing 3 a 0 con goles de Villar, Gómez y Diaz y el 15 e octubre de 2017 otra vez, ganando dos a cero con dos golazos de Seba Diaz para el Boxing.

la primera vez que Camioneros obtiene la victoria fue en el décimo encuentro entre ambos disputado el 15 de diciembre de 2019 con dos goles para Camioneros a cargo de Jonathan Torres y descuento para los albiverdes con gol de Gonzalo Nieres, el que además fue el único encuentro que Camioneros ganó en estos 12 años de enfrentamiento continuo.

Jugaron en total 18 partido de los cuales tres fueron empates y uno ganó Camioneros, mientras los otros 14 fueron para el Boxing, el último jugado el 4 de diciembre de 2022 donde ganó el albiverde por dos a cero, pero al margen de los resultados, este enfrentamiento ha sido durante todos estos años un clásico que siempre llamó la atención de propios y extraños quizás por la rivalidad manifiesta aunque caballeresca entre ambos conjuntos y que ahora se vuelve a repetir.

Una historia que tiende a tener continuidad en el tiempo, transformado en el clásico sureño del torneo Regional, y que vuelve a poner en la palestra a los dos conjuntos con áspera trayectoria en la región, en un torneo que sin lugar a dudas es lo mas cercano a lo mas grande del fútbol nacional.