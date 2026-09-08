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La Primera División de fútbol de Río Gallegos tendrá continuidad con la disputa de la segunda fecha del Torneo “René ‘Peneca’ Muñoz”, que tendrá dos encuentros destacados en la jornada, con Boxing y Boca como locales.

Desde las 20:00, en la cancha del Atlético Boxing Club, el conjunto albiverde recibirá a Ferro en busca de sus primeros puntos en el certamen. Boxing viene de un debut adverso, ya que cayó por 2-0 frente a Escorpión en la jornada inaugural, por lo que buscará recuperarse ante su público y sumar una victoria que le permita comenzar a escalar posiciones.

Ferro YCF , por su parte, llega luego de rescatar un empate en su estreno. El equipo igualó 1-1 ante Bancruz gracias a un tanto conseguido sobre el final del encuentro, resultado que le permitió comenzar el campeonato sumando una unidad.

Más tarde, desde las 21:15, será el turno de Boca y Escorpión, que se medirán en la cancha del “Xeneize”. El conjunto de Escorpión llega con la confianza que le otorgó su debut victorioso, luego de imponerse por 2-0 ante Boxing y quedarse con los tres puntos.

Boca, en tanto, también comenzó el torneo sumando, aunque con un empate. El equipo igualó 2-2 frente a Unión Petroleros Privados en la primera fecha y ahora buscará hacer valer su condición de local para conseguir su primera victoria de la competencia.

La segunda jornada ya tuvo además dos resultados que modificaron el panorama de la tabla. Unión Santacruceña derrotó 1-0 a Hispano, mientras que Unión Petroleros Privados goleó 7-0 a Defensores del Carmen, en uno de los resultados más contundentes de la fecha.

Con varios equipos buscando consolidarse desde las primeras jornadas, el Torneo “René ‘Peneca’ Muñoz” comienza a tomar ritmo y ofrece una fecha con partidos importantes tanto para los equipos que buscan recuperarse como para aquellos que intentan mantenerse en los primeros puestos. El duelo entre Boxing y Ferro y el cruce entre Boca y Escorpión aparecen como dos de los principales atractivos de una jornada que promete emociones en el fútbol de Primera División.