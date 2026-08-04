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Con la presencia de delegaciones de distintos puntos de la región, el Torneo Nacional Zona Sur de la CAFS ya se vive a pleno en 28 de Noviembre. Durante la primera jornada se disputaron encuentros correspondientes a las categorías C9 y C11, donde los clubes de Río Gallegos comenzaron a marcar protagonismo tanto por sus resultados como por el nivel mostrado dentro del campo de juego.

En la categoría C11, el Club Talleres tuvo un estreno positivo al imponerse por 4 a 2 sobre La Academia “B”. Más tarde volvió a salir a la cancha para enfrentar a Deportivo Tigre, cayendo por un ajustado 5 a 4 pero dejando una muy buena imagen pese al resultado. Finalmente, este martes derrotó por 3 a 1 a La Academia.

La participación nacional representa un nuevo desafío para la institución, que días atrás emprendió viaje hacia la Cuenca Carbonífera con una delegación integrada por jugadores de las categorías 2015 y 2016. Desde el club destacaron el compromiso, el esfuerzo y la ilusión con la que los chicos afrontan esta experiencia, además del acompañamiento permanente de las familias, pieza fundamental en el crecimiento deportivo y humano de los jóvenes futbolistas.

Por su parte, Atlético Boxing Club llegó al certamen con un importante envión anímico luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Futsal de Río Gallegos en la categoría C9. En la final, el conjunto albiverde derrotó por 2 a 1 a Boca Río Gallegos gracias a los goles de Julián “La Araña” Olguín y Bautista “Picante” Vargas, obteniendo el título local apenas unas horas antes de emprender el viaje rumbo al Nacional.

Ese impulso se reflejó en el debut dentro del certamen nacional. El equipo dirigido por Juan Pablo Daldosso, acompañado por Eduardo Toledo, comenzó su participación con un valioso triunfo por 5 a 4 frente a Santa Cruz FC. Luego de un partido muy disputado, Boxing logró revertir el marcador y quedarse con los primeros tres puntos. Bautista “Picante” Vargas fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles, mientras que Julián Olguín y Agustín Opazo completaron la victoria albiverde.

El buen momento de Boxing tuvo continuidad en su segunda presentación, donde superó con autoridad por 3 a 0 a Club La Academia, resultado que le permitió afirmarse entre los protagonistas de su zona y alimentar las expectativas de clasificación a la siguiente instancia.

Los “albiverdes” Mariano Miranda, Gael Pagola, Bautista Bustamante, Gael Ramírez, Valentín Daldosso, Julián Olguín, Vicente Morales, Thomas Marque, Bautista Vargas y Agustín Opazo.

La competencia continuará durante los próximos días con una intensa programación. Talleres se medirá con Los del Litoral, mientras que Boxing buscará extender su buen presente cuando enfrente a El Lobito Futsal. Con el torneo ingresando en su etapa decisiva, ambos representantes de Río Gallegos mantienen intacta la ilusión de avanzar en un certamen que reúne a las mejores escuelas formativas del futsal de la región sur del país.