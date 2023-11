Brasil venció a Inglaterra por 2 a 1 pero quedó segundo en el Grupo C del Mundial Sub-17

El seleccionado de Brasil venció hoy al de Inglaterra por 2 a 1 y se clasificó para los octavos de final del Mundial Sub-17 de fútbol, que se celebra en Indonesia, en el segundo puesto del Grupo C que ganaron los británicos por diferencia de goles.

El partido se jugó en el estadio Internacional de Yakarta y los goles de Brasil, actual campeón sudamericano, fueron anotados por Kaua Elías a los 43 minutos y Da Mata a los 54, descontando Joel Ndala, de tiro penal a los 71m.

Por el mismo grupo, en la ciudad Bandung, Irán dio un gran paso para ser uno de los mejores terceros al vencer a Nueva Caledonia por 5 a 0 con goles de Amirmohammad Razaghinia (17 y 34m), Reza Ghandipour (76m), Mohammad Askai (89) y Kasra Taheri (90m).

Con estos resultados hubo un triple empate en seis puntos pero Inglaterra sumó saldo de +10, Brasil +9 e Irán +5, mientras Nueva Caledonia terminó sin puntos.

Por ahora clasificaron para octavos como primeros Marruecos (Grupo A) España (B), Inglaterra (C) y Argentina (D); y como segundos Ecuador (A), Malí (B), Brasil (C) y Senegal (D).

