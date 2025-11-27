Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por primera vez se inicia en Tres Lagos El torneo binacional de Motocross con la expectativa que representó para la comunidad cordillerana la presencia de tantos corredores y tantas motos en el nuevo dibujo que se trazó a los efectos, por lo que fue muy llamativo.

La continuidad seguirá en otros trazados pero el inicio en este lugar fue llamativo y bueno para todos los que tuvieron la suerte de concurrir al evento que congregó un muy buen número de argentinos y chilenos en ésta primera prueba.

Los resultados mostraron en la Qx2 la ganancia de Franco Ruiz, Santino Villalobos y Valentina Compagnoni, mientras que en la poderosa MX1, la victoria final fue de Jonathan Montenegro sobre Fabio Bahamonde en la categoría mas “picante” de todo el parque, sumando a la MX2 donde Exequiel Espíndola se llevó lo mejor seguido de Juan Bustos, Santiago Tapia y Leandro Sosa.

Luego en la MX3 el primer lugar le correspondió a Angel Barrientos seguido de Tomás Rodríguez, mientras que en la QX125 A el primer lugar lo obtuvo Mateo Tellez seguido de Marcelo Olguín y en la 125 B lo mejor fue para Mario Nehuen, seguido de Aaron Ormeño y Miguel Ilagdai.

Gustavo Lobos se llevó el primer lugar en MX Master A y en MX Wmx Sol Mondino fue la mejor sobre Isabel Tejeda y Romina Naumovich y Andrea Villegas, mientras que en MX50 ganó Ignacio Alarcón seguido de Derek Waring y en MX 4 Jonathan Comigsar con Luis Harambour y Leandro Correa, Tito Gastón y Agustín Velozo.

Una buena fiesta y un buen espectáculo con el aporte de la gente de Tres Lagos que vivió la carrera a todo ritmo y compartiendo con pilotos y equipos.