Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Expo Deportes que organiza el municipio de Río Gallegos en las instalaciones del Río Gallegos Tennis Club en la Avenida San Martín de Río Gallegos, se presentó el ex capitán de la selección argentina de Voley Marcos Milinkovic, quien brindó una charla a una concurrida asistencia de unas 150 personas que en horas del mediodía del sábado visitaron la muestra deportiva de la ciudad.

Luego de recorrer los stand de las tres canchas cubiertas del club, el ex jugador se presentó en una sala especialmente preparada para la ocasión, la que se fue colmando de un público mayormente juvenil, entusiasmado por escuchar a un profesional del deporte mundial, quien en pleno apogeo de su actividad, fue elegido como el mejor atacante del mundo.

En un absoluto silencio y prestando mucha atención, Milinkovic comenzó contando sus inicios en el voley en Villa Ballester, su paso por los clubes argentinos mas importantes como Obras Sanitarias y otros, y luego su recorrido por distintos clubes europeos que lo vieron lucirse como uno de los mejores jugadores en los mundiales y en los torneos internacionales, e incluso vistiendo la camiseta argentina en la selección nacional.

Luego de una intensa charla seguida casi en completo silencio por parte de los presentes, contó también su paso por la selección nacional, y también por los clubes europeos en Italia y en Grecia donde brilló con luz propia, destacando con palabras las sensaciones vividas a lo largo de su carrera deportiva, destacando los valores que hacen mas singular al deporte en la sociedad.

Tuvo también palabras para tratar de explicar su actividad como entrenador, agregando que realmente le gusta porque es una continuidad de su trabajo como jugador y escomo darle mas espacio a la pasión de su vida cual es la actividad deportiva.

Con frases muy didácticas, contestó a las preguntas del público especialmente de algunos jóvenes que quisieron recabar mayor información de su actividad y de su forma de pensar, por lo que la exposición duró bastante tiempo y fue coronada con un inmenso aplauso por parte de todos los presentes, quienes demostraron su conformidad por lo escuchado y visto.

Un paso mas que saludable de Marcos Milinkovic por la ciudad, compartido por todos quienes tuvieron la suerte de escuchar y ver una charla con una figura del deporte mundial que lució la camiseta argentina.

1 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 28 | Marcos Milinkovic elegido uno de los mejores jugadores de Voley del mundo, de visita en Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 16 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 17 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 18 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 19 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 20 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 21 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 22 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 23 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 24 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 25 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 26 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 27 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 28 de 28 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.