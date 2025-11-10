Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con todas las posibilidades a favor, Guanacos Rugby Club de Río Turbio volvió a su localidad luego de dar cuenta de dos importantes encuentros en Río Gallegos, con resultado a favor, lo que los proyecta para encarar el final del torneo el 30 de noviembre.

El primer partido resultó victoriosos frente a Duendes-Coseva por 17 a 10 con dos trys de muy buena factura, por lo que lograron una clara victoria, y a continuación se medirían con Macatobiano RC para ganarles también con sendos resultados favorables.

Ahora habrá que esperar hasta el 30 de noviembre donde se defina el torneo que organiza la Unión Santacruceña de Rugby, y que se jugará precisamente en Río Turbio donde serán locales en su propia cancha donde se jugarán los cotejos.

De esta forma Guanacos puede transformarse en campeón de la Unión Santacruceña de obtener buenos resultados como locales, demostrando que lo de este fin de semana fue un claro muestrario de lo que pueden lograr.