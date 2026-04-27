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El equipo de Calafate Rugby y Hockey Club jugó en Comodoro Rivadavia el torneo nacional de hockey representando a la Asociación de Hockey de Santa Cruz, donde obtuvo el quinto lugar luego de un fin de semana con mucha actividad.

Las santacruceñas iniciaron el torneo conformando la zona B junto al local Chenque, ADEFU de Tierra del Fuego y Andino de Pico Truncado, perdiendo en primer encuentro contra Chenque por 5 a 4 y también en segundo contra ADEFU por 2 a 1 mientras que ganaron el tercero frente a Andino de Pico Truncado por 7 a 3, por lo que con estos resultados, pasaron directamente a jugar por el quinto lugar del torneo.

En ésta instancia se midieron con Náutico de Rada Tilly a quienes le ganaron por 5 a 2 y luego vencieron a Vuri Club de Bariloche por 7 a 2 guando finalmente con este resultado el quinto lugar del torneo en una muy buena actuación del equipo santacruceño, mientras que ADEFU de Río Grande resultó el nuevo campeón de la especialidad.