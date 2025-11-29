Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ajedrez santacruceño sumó otro capítulo a la meteórica carrera de Caleb Mamani. El joven jugador de Las Heras, que ya se ganó un lugar entre las grandes promesas del “juego ciencia” en la Patagonia, volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar invicto la categoría Sub 16 en un torneo disputado en Comandante Luis Piedra Buena.

Según la planilla oficial del certamen, Caleb finalizó en el primer puesto con 6,5 puntos sobre 7 posibles, producto de seis victorias y un empate. El código “LH” que acompaña su nombre en la tabla lo identifica con su ciudad de origen, mientras que la columna “S16” marca la franja etaria en la que compitió. Sus rivales más cercanos en la clasificación fueron Gael Rodríguez y Santino Rivero, representantes de Piedra Buena, que completaron el podio detrás del lasherense.

La performance de Caleb no solo destacó por el resultado final, sino también por la solidez de su juego. En torneos de este tipo, el sistema suizo empareja ronda a ronda a los jugadores por puntaje, por lo que cada triunfo lo obligó a enfrentarse a rivales cada vez más exigentes. Aun así, cerró el torneo sin conocer la derrota y con un sistema de desempate (Buchholz y Sonneborn-Berger) claramente favorable, lo que confirmó la amplitud de su dominio.

El propio padre del ajedrecista compartió en redes sociales la alegría por el rendimiento de su hijo y subrayó el clima de camaradería que se vivió durante la jornada. Definió la experiencia como “un lindo viaje, excelente torneo y ambiente de competencia”, y agradeció de forma especial a Juan Manuel Sebastián Medina y a Daniel, parte de la organización local, así como a toda la comunidad de Piedra Buena que acompañó el encuentro. También destacó la presencia de la delegación de Río Gallegos, encabezada por Julio César Díaz, y tuvo palabras de reconocimiento para Fabiomarcelo Kowaleski, a quien agradeció “los consejos y el regalo para Caleb”.

El resultado en Piedra Buena se suma a una lista cada vez más larga de actuaciones destacadas. Con apenas 9 años, Caleb Mamani ya acumula decenas de torneos en distintas localidades de Santa Cruz y otras provincias, además de experiencias internacionales en Chile. Su nombre figura en el ranking oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), donde cuenta con ELO en las modalidades clásico, rápido y blitz, un dato poco frecuente para jugadores de su edad y que confirma el nivel de competencia en el que se mueve.

Más allá de las estadísticas, la imagen que dejó el torneo tiene un fuerte contenido simbólico: un chico del interior de Santa Cruz que viaja con su familia, se sienta frente al tablero, enfrenta a rivales de distintas ciudades y termina encabezando la tabla con autoridad. En el medio, gestos simples pero significativos, como la remera personalizada que recibió de manos de María Márquez en un viaje anterior o los consejos de entrenadores y referentes que lo van acompañando en cada paso.

Para la comunidad ajedrecística de la región, el nuevo título de Caleb es también una buena noticia colectiva. Habla de escuelas activas, de clubes que organizan torneos, de familias que apuestan por un deporte que exige concentración, paciencia y respeto por el otro. Piedra Buena, en este caso, fue el escenario donde esa red volvió a hacerse visible.

El cierre de la jornada dejó una foto clara: Caleb al frente de la tabla Sub 16, rodeado de chicos y chicas que se acercan a felicitarlo, mientras los organizadores ya piensan en el próximo torneo. Para él, un trofeo más en la repisa y una experiencia nueva en el bolsillo. Para el ajedrez santacruceño, la confirmación de que en cada tablero puede estar moviéndose, en silencio, el futuro del deporte en la Patagonia.