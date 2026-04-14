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En la cancha Enrique Pino dio inicio la fecha para la primera división de la Asociación Independiente con el partido que Unión Santiago le ganó a Lamadrid por 1 a 0.

A continuación Atlético 23, uno de los animadores del torneo, despachó a Globito Decadente con un 2 a 1. Más tarde, Deportivo Palermo que vivió una jornada muy emotiva con la despedida de su ex jugador Jonathan Hernández, goleó a Don Bosco 4 a 0.

En el partido de la fecha, Camioneros derrotó 2 a 1 a uno de los equipos que era líder del certamen, El Cóndor. De esta forma el “verde” trepaba a la cima a la espera de lo que pasara con el otro puntero Los Halcones.

Pero antes, se enfrentaron Alianza Sur contra Güemes, con victoria para este último por 4 a 1. Belgrano, el último campeón que viene de capa caída, cayó derrotado 2 a 0 contra Estrella del Este. Y en el partido al que hacíamos mención, Los Halcones empataron en 2 contra Olimpia, resultado que coloca a los dos equipos a las expectativas de poder alcanzar la cima en la próxima fecha.

Finalmente, Junín goleó 4 a 0 a La Amistad, Dorados venció 1 a 0 a Car-Mar y La Kuadra le ganó 2 a 1 al conjunto de Vial.

Sol de América pasó a todos y quedó primero con un partido menos.

Por el lado de la “B”, los encargados de abrir la fecha fueron San Benito y Espartanos, con victoria para el primero por 3 a 1. Más tarde, Villareal derrotó 2 a 1 Pasaje Aragón y Carboneros venció 2 a 0 a Juventud Santacruceña.

Luego San Martín y San Antonio no se sacaron ventajas e igualaron 1-1. La Academia goleó 3 a 0 a Atlético Salta y Atlanta triunfó 2 a 1 sobre Fortín Marina. A continuación, Sol de América logró una festejada victoria 3 a 1 sobre el último de la tabla Ragazzi, lo que le permitió tener puntaje perfecto y trepar a la punta del campeonato incluso con un partido menos.

Chaco, animador en las primeras fechas, perdió 0-1 con J.H Ortega. Desamparados igualó 1 a 1 con Huracán Santacruceño y Los Pibes golearon 4 a 1 a Atlético Federal, que deambula por el fondo de la tabla.