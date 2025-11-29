Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la jornada de hoy se inicia la segunda fase del torneo Regional Amateur donde los equipos que lograron quedar como mejores segundos, jugarán para ver quienes continúan en la tercer fase del certamen, donde esperan los equipos que ganaron sus zonas en la primera parte de la etapa regular.

Los equipos dirimirán en dos encuentros (ida y vuelta) quien sigue y quien queda, por lo que se jugará a todo o nada sin lugar a dudas, y allí aparecen el local Bancruz enfrentando a Camioneros de Río Grande con historias distintas y con objetivos similares, los bancarios habiendo vuelto después de varios años a la lucha en la cuarta división del fútbol argentino, en el que ya militó hace unos años con notable trascendencia, y que ahora vuelve para intentar a partir de su retorno hace dos años, lo que ya intentó el año pasado pero que en la primera fase fue el equipo de Escorpión el que lo dejó afuera ganándole 3 a 1 y 2 a 1 en las dos veces que se enfrentaron en la primera parte clasificatoria.

Aunque sobre sus hombros Bancruz acumula una trayectoria mucho mas notoria y de grandes resultados, en 2024 le ha costado un poco entrar en las variables de los primeros lugares del fútbol de la región, pero ahora lo intentará nuevamente.

Los camioneros por su parte vienen a Río Gallegos con “la sangre en el ojo” luego de años de batallar principalmente contra Boxing Club, desde aquel primer partido en la segunda fase de 2014 cuando empataron el 16 de marzo de ese año sin abrir el marcador en su propia casa y volvieron a empatar en la cancha del albiverde el 23 de marzo, oportunidad en que la definición por penales favoreció a los locales, recuerdo fenomenal de Giffrey Ussey en los tres palos del dueño de casa en una tarde inolvidable.

De allí en mas jugaron 17 veces mas en casi todos los años en la misma fase, donde los fueguinos lograron ganar una sola vez el 15 de diciembre de 2019 con dos goles de su principalísima figura Jonathan Torres y descuento de Gonzalo Nieres para los albiverdes, y empataron el 11 de septiembre de 2016 y el 24 de febrero de 2019, habiendo perdido los otros 14 partidos restantes donde Boxing fue ganador, por lo que vienen para ver si es factible con Bancruz.

Lo intentaron el año pasado pero fue con Escorpión con un primer partido donde ganaron los de Padín por 3 a 2 y un segundo donde ganó Camioneros por 2 a 1 y en la definición por penales ganó Escorpión por 5 a 3, y si quieren una curiosidad mayor, Carlos “Pachín” Padín era el técnico del Boxing Club en aquel recordado empate de 2014 y fue el técnico de Escorpión el año pasado en una misma definición por penales, por lo que la historia se repite.

Con este historial Bancruz enfrentará a Camioneros por la permanencia en el torneo por lo que desde el primer minuto la cuestión será áspera, porque nadie pude regalar ni una idea ni mucho menos un espacio, mientras que en Comodoro la CAI recibirá a Independiente de Puerto San Julián para ver quien queda de la otra parte de la llave, y mas al norte Independiente de Río Colorado recibirá al Deportivo Roca y Cruz del Sur de Bariloche a San Patricio.