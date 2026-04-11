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Con expectativas de mantener el primer lugar, Deportivo Cañadón enfrentará a Calafateños en el “Yoli Cáceres” este fin de semana cumpliendo una nueva fecha de la Liga Sur en su delegación de El Calafate, con cinco encuentros para todo el domingo.

El primer desafío será entre Argentinos del Sur frente al Atlético Calafate, quien también quiere sumar para salir del fondo de la tabla con seguridad, mientras que en el encuentro siguiente, Newell lo hará frente a Gendarme Amarilla, en otro encuentro casi clásico de la zona.

El tercer encuentro es quizás el mas llamativo donde Lago Argentino deberá medir fuerzas con el Deportivo Esperanza campeón, para saber como sigue esta historia y finalmente Patagonia Austral se medirá con los cordobeses de Talleres dirimiendo esfuerzos y se vendrá el encuentro final donde Cañadón quiere conservar el primer lugar por lo que pondrá todo en la cancha.

Con este panorama los resultados en la liga calafateña podrán variar para algunos pero aparentemente salvo el encuentro de Lago y Esperanza, no revisten grandes problemas pero como se sostiene permanentemente los partidos “hay que jugarlos y ganarlos” y todo termina cuando sueña el silbato final.

En la zona Centro

Mientras tanto en la zona centro y disputados tres partidos, la tabla la encabeza el Atlético de San Julián con 9 unidades, seguido de Huracán de Gregores con 7, el Sportivo de Santa Cruz con 6, y con 3 se encuentran Argentino de Piedra Buena y los de Independiente de San Julián, mientras que con un punto está Júpiter de Piedra Buena y sin unidades cierran Racing de San Julián y Cruz del Sur de Gregores.