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Deportivo Cañadón es el puntero luego de los resultados del fin de semana en la delegación de la Liga Sur de El Calafate, encuentros disputados en el estadio “Yoli Cáceres” el día domingo, donde se dieron resultados no esperados pero que motivaron cambios sustanciales en el desarrollo del torneo.

En principio con dos golazos de José Soto, el equipo de Talleres se adueño de la victoia al vencer a Atlético Calafate por esos 2 a 0 que le dieron su primera ganancia en el torneo, por lo que fue un excelente fin de semana para ellos, mientras que a continuación Patagonia Austral hizo lo propio por 2 a 1 a Calafateños que si bien había ganado en la primera fecha, ahora cayó con los de El Chalten por escaso margen.

El siguiente resultado fue demoledor para los chicos de Juveniles que no vienen bien y encima los de Newells sin ningún respiro les ganaron por 8 a 0 en un final lapidario con un super despabilado Francisco Angeli que convirtió cuatro de los ocho lo que no es poca cosa, y par darle continuidad a la tarde, Deportivo Espereanza le ganó a Gendarme Amarilla por 3 a 1 en otro resultado categoríco.

Finalmente el ganancioso Cañadón venció a Lago Argentino por 3 a 1 en el último encuentro de la jornada que dejó a los de Cañadón en el primer lugar de la tabla, superando a los que lo persiguen que son el Deportivo Esperanza, Newell, Argentinos del Sur, Lago Argentino y Patagonia Austral con 6 puntos, Talleres y Calafateños tienen 3 unidades y Atlético, Gendarme Amarilla y Juveniles no suman todavía.