Un grupo de captadores de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, visitaron la localidad de 28 de Noviembre donde realizaron distintas actividades con la premisa de captar posibles jugadores de fútbol en categorías inferiores, por lo que realizaron varias actividades en ese ssentido.

La idea fue la de probar chicos de 5 a 18 años para divisiones inferiores, para lo cual la entidad envió un grupo de cuatro especialistas en el tema, tal el caso de Marcelo Valencia y de Martín Podestá, junto al entrenador de arqueros Juan Pablo González y al profesor Fausto Meza entrenador físico de la primera y de divisiones inferiores del club.

La actividad contó con el aporte de personal de la Municipalidad local encabezados por un responsable de deportes Martín Porzuelo y se llevó a cabo durante todo el fin de semana y hasta el día lunes, con una concurrencia notable de jovencitos posibles futuros jugadores que demostraron sus habilidades ante los profesionales que los observaron durante todo el fin de semana, utilizando para ello la cancha “Oscar Nene Gonzalez” para cumplir con la actividad.

Sabido es que la CAI ha sido en los últimos años una de las instituciones que mas ha proyectado jugadores de la Patagonia hacia el fútbol de La Argentina, por lo que muchos chicos se prestaron para estar mostrándose en este fin de semana y seguramente que algunos serán incluidos en posibles listados para el futuro en la entidad comodorense.