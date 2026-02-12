Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos “Pachín” Padín deja la dirección técnica del Club Escorpión FC de Río Gallegos luego de dos años y de haber logrado importantes reconocimientos en el marco de la Liga de Fútbol Sur, en la que cumplió durante mucho tiempo destacadas actuaciones.

Esta temporada que acaba de finalizar hace 30 días, tuvo en Escorpión al ganador del torneo Clausura al vencer a Bancruz en el último encuentro por 1 a 0 y quedarse con el título, lo que le permitió también integrar el cuarteto de equipos locales que jugó el Torneo Regional Amateur en su etapa clasificatoria de este año.

Sin embargo quizás uno de los títulos mas destacados y que le dio un espaldarazo notable fue en el año 2014 cuando Pachín Padín era el técnico del Atlético Boxing Club y lograba llegar a disputar el clasificatorio con los fueguinos y con Banfield de Puerto Deseado, con un empate muy recordado con Camioneros y con un resultado abrumador frete a los deseadenses.

No solamente en la Liga Sur dado que también cumplió funciones como técnico en equipos del Chubut tal el caso de Huracán de Comodoro Rivadavia donde se desempeñó como técnico en 2022 en reemplazo de César Villarroel, cumpliendo otra destacada labor, y retornado a Río Gallegos asumir la responsabilidad con Escorpión FC a quien llevó a ubicarse en los primeros lugares del fútbol local.

En las últimas horas y luego de anunciar su retiro del club, agradeció a todos y cada uno de los jugadores de la entidad por la labor desarrollada y completó además con un informe donde queda claro que el cese de la relación se produce de común acuerdo de partes.

Independiente inicio la escuelita de fútbol

El Club Independiente de Río Gallegos anunció el inicio de una escuelita de fútbol en la sede social de la calle Alvear, donde cada año reúnen un interesante grupo de chicos a aprender los principios básicos del fútbol y este año no será distinto dado que ya han dado inicio a la actividad, aprovechando las excelentes instalaciones con las que cuentan.

Hispano comenzó el trabajo en quinta división

El Hispano Americano comenzó el trabajo de entrenamiento con la quinta división, con miras a lo que será la trayectoria de este año que se presenta bastante competitiva, por lo que los celestes se preparan para estar en inmejorables condiciones a muy corto plazo.

Cuando llevan una semana ya se puede apreciar la puesta en estado físico de los jóvenes jugadores que se deberán medir con lo mejor de la liga muy pronto, por lo que entrenan a toda máquina para estar de la mejor forma posible.

Bancruz realizó pruebas

El técnico actual del equipo bancario Esteban Arias junto a su asistente Diego Ludueña realizaron el pasado fin de semana una serie de pruebas con unos 30 chicos para conformar las divisiones formativas del club para este año.

Los trabajos fueron intensos y se llevaron adelante con normalidad con una buena presencia de jovencitos con el afán de integrarse a la entidad bancaria en un trabajo mas que notable, por lo que esperan obtener muy buenos resultados a corto plazo.