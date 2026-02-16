Your browser doesn’t support HTML5 audio
Cuando aún se mantienen los comentarios respecto a la decisión compartida entre Carlos “Pachín” Padin y la directiva de Escorpión FC, su nombramiento como director técnico de Bancruz ha causado otro revuelo importante de opiniones en el fútbol local.
La noticia que se propagó en la jornada de ayer ya lo da como confirmado por lo que Carlos Padín es el nuevo técnico bancario, lo que agrega un condimento mas a lo que este medio opinaba en las últimas horas respecto del armado de equipos y clubes para la temporada venidera, donde parece que incluso habrá mas novedades.
Con esta incorporación y la confirmación del “Pipi” Diaz y de Matías Portillo, los bancarios intentan ir conformando un equipo competitivo en la liga local, que los lleve como en épocas anteriores, a a liderar tablas y campeonatos por lo que no escatiman esfuerzos para tratar de estar en los primeros lugares, algo clásico de la mentalidad bancaria, por lo que pueden haber mas sorpresas todavía.
En nota anterior hacíamos referencia a la campaña personal del técnico, su paso por equipos de otras provincias y otros equipos como Huracán de Comodoro por ejemplo, por lo que su trayectoria ha sido en los últimos años un paso importante y consagrado en el ámbito patagónico, lo que con esta nueva incursión al frente a una institución con fresca historia en el fútbol local, no hace mas que confirmar su buen momento.
