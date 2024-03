Cavani es un excelente futbolista y estoy contento por él, manifestó Martínez tras el hat-trick

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, tras la victoria de su equipo por 3 a 2 ante Belgrano que contó con un “hat-trick” del uruguayo Edinson Cavani, manifestó que “es un excelente futbolista” y que está contento por él.

"No soy ningún visionario, Cavani es un excelente futbolista. Contento por él, por el grupo, el equipo”, expresó el exentrenador de Huracán y Tigre que en repetidas ocasiones “apoyo” al delantero uruguayo ante su sequía de gol.

Además, Martínez hizo un balance de su equipo y dijo que "con la jerarquía que hay el techo es muy alto. El camino que estamos transitando es el correcto y necesitamos de estos resultados. Hoy se nos dio y queremos seguir de esta forma".

"Un rival muy duro es Belgrano, pero lo sacamos adelante de una manera positiva. El equipo sigue creciendo en la generación de riesgo, en el control de la pelota. Salimos a jugarlo de esa forma, teníamos que ganar para acercarnos a la zona de clasificados”, analizó sobre el trámite del partido y su rival de esta noche.

"En el segundo tiempo me emocioné. Te das cuenta cuando la gente te empuja porque le estás transmitiendo algo o cuando te empuja porque no estás haciendo un buen partido", destacó

Por otro lado, sobre los lesionados el defensor Marcos Rojo y el volante Guillermo “Pol” Fernandez y sus respectivas recuperaciones, dijo que la "idea es que Marcos se pueda sumar está semana con el grupo. Él está con muchas ganas, lo iremos analizando a medida que pasan los días. Y Pol está en la fase final de recuperación. Tenemos las mejores expectativas para que esta semana pueda realizar algún trabajo con el equipo”.

Además, expresó que “no descarta hacer cambios” para el partido con Unión, de Santa Fe, de este miércoles, por la seguidilla de encuentros que se le vienen al “xeneize”, pero que de todas maneras lo analizará "con el cuerpo médico y técnico”.

Sobre lo que dejó el Superclásico ante River Plate, dijo que "fue un buen partido. El equipo tuvo carácter, se impuso con mucha autoridad y hoy era importante ganar para terminar de confirmarlo. Estamos en un proceso de crecimiento y creo que vamos por buen camino".

Por último, hizo referencia al entrenador de River Plate, Martin Demichelis y sus dichos sobre que Martínez terminó el clásico con 7 defensores: "Creo que no estuvo bien. No la compartía, ni la comparto. Pero también hubo un mensaje suyo de manera privada y me pidió disculpas, por si había sentido un ataque hacia mí".

“Me quedo con lo que analizamos nosotros como cuerpo técnico, con la devolución que tenemos por parte de los jugadores y con lo que siento de este lado cuando voy al predio y habló con el resto de los entrenadores. Lo más importante es crecer y tratar día a día ser un equipo con el que nos identifiquemos”, cerró Martínez.

(Télam)