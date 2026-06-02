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La empresa CGC, junto al Club Deportivo Hispano Americano, llevará adelante en Río Gallegos la jornada gratuita “Inclusión en Acción: Herramientas para facilitar la participación de personas autistas en espacios lúdicos, sociales, deportivos y más”, una propuesta orientada a brindar herramientas para favorecer la participación de personas dentro del espectro autista en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, en dos turnos, de 9:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y contará con la presencia del profesor Eduardo Sotelo, docente universitario y especialista en autismo con más de una década de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes y adultos dentro del espectro.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por CGC en conjunto con el Club Hispano Americano, institución que transita su año del centenario, y busca acercar conocimientos y herramientas prácticas para la construcción de espacios inclusivos en ámbitos recreativos y deportivos.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

Según informaron los organizadores, la jornada está dirigida a docentes, entrenadores, dirigentes deportivos, familias, educadores y a todas aquellas personas interesadas en generar entornos que favorezcan la participación de personas autistas.

Bajo el lema “Educamos Juntos”, la capacitación abordará estrategias para facilitar el acceso y la permanencia de niños, adolescentes y adultos en actividades recreativas, sociales y deportivas.

La participación será gratuita y requerirá inscripción previa.

Quién es Eduardo Sotelo

Eduardo Sotelo es profesor de Educación Física, docente universitario en el Instituto Universitario River Plate (IURP) y especialista en autismo. Desde hace más de 14 años trabaja en el desarrollo de propuestas vinculadas a la actividad física, el juego y la inclusión de personas dentro del espectro autista.

A lo largo de su trayectoria ha brindado capacitaciones y charlas en distintas ciudades del país, enfocadas en la participación de personas autistas en espacios comunitarios y recreativos.

En entrevistas y exposiciones públicas, Sotelo ha señalado que uno de los principales desafíos consiste en derribar conceptos erróneos sobre el autismo y generar oportunidades concretas de participación.

“Yo tenía ese preconcepto de que el autista era de esos chicos que no les interesaba vincularse con otros y vivían en su propio mundo; mitos que hoy en día persisten. Me di cuenta de todo lo contrario; que eran chicos que podían realizar distintas actividades: que andaban en bicicleta, nadaban e iban a un shopping”, expresó al referirse a sus primeros años de trabajo en la temática.

El deporte y el juego como herramientas de participación

Uno de los ejes centrales del trabajo de Sotelo está vinculado con el papel de la actividad física y el juego en la vida de las personas autistas.

Durante una entrevista en la que abordó esta temática, explicó que la idea de que los niños con autismo no desean jugar o relacionarse con otros es incorrecta.

“Eso es un mito muy generalizado. La mayoría de los chicos con autismo tienen muchas ganas de comunicarse, de jugar, de participar y de estar con otros compañeros. Solamente que muchas veces no tienen las herramientas necesarias para poder acercarse”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia de generar condiciones que permitan la participación en actividades compartidas.

“Facilitar la participación en un juego puede ser algo sencillo para el común, pero para las personas con autismo es como un oasis en un desierto poder participar de un juego, disfrutar y sentir que pueden pasarla bien a la par de cualquier otro chico”, afirmó.

La necesidad de más espacios inclusivos

A partir de su experiencia profesional, Sotelo también ha planteado la necesidad de que más instituciones deportivas y educativas incorporen herramientas para acompañar a personas dentro del espectro autista.

En ese sentido, señaló que durante los últimos años hubo avances en materia de información y capacitación, aunque todavía considera necesario ampliar el acceso a conocimientos específicos.

“Necesitamos que más docentes y profesionales tengan mejores herramientas”, indicó.

También destacó la importancia de adaptar propuestas y contextos para favorecer la participación.

“Si nosotros generamos las condiciones necesarias, los chicos pueden disfrutar. Las barreras muchas veces las ponemos nosotros y las pone la sociedad”, expresó.

Una actividad impulsada por CGC y el Club Hispano Americano

La jornada “Inclusión en Acción” se desarrollará en Río Gallegos como una propuesta conjunta entre CGC y el Club Hispano Americano, con el objetivo de promover herramientas que permitan ampliar las oportunidades de participación de personas autistas en ámbitos deportivos, sociales y recreativos.

La actividad se enmarca en una agenda de acciones vinculadas a la inclusión y la formación comunitaria, convocando a actores del ámbito educativo, deportivo y familiar para reflexionar sobre estrategias que favorezcan el acceso a experiencias compartidas en distintos espacios de la vida social.

Desde la organización destacaron que la capacitación será de acceso gratuito y abierta a toda la comunidad interesada en la temática.