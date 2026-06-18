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En las instalaciones del CePARD se desarrolló una charla sobre nutrición, hidratación y regeneración destinada a gimnastas federadas de la disciplina de gimnasia rítmica. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas y conocimientos que contribuyan al bienestar de las deportistas y al fortalecimiento de sus hábitos saludables.

La capacitación estuvo a cargo de la Licenciada en Nutrición María Belén Aguirre, quien expuso sobre la importancia de una alimentación adecuada, una correcta hidratación y los procesos de recuperación física como pilares fundamentales para optimizar el rendimiento deportivo y preservar la salud.

La actividad fue organizada en conjunto con la profesora Noelia Belén Márquez y permitió generar un espacio de aprendizaje e intercambio, donde las jóvenes deportistas pudieron resolver inquietudes y profundizar conceptos vinculados a su preparación integral.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar promoviendo acciones de formación y acompañamiento que favorezcan el desarrollo de las atletas, no solo en el ámbito deportivo, sino también en la construcción de hábitos que impacten positivamente en su calidad de vida dentro y fuera del entrenamiento.