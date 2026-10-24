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Río Gallegos se prepara para vivir una tarde a puro fútbol. Atlético Boxing Club y Escorpión FC volverán a verse las caras, esta vez por una instancia decisiva del Torneo Regional Federal Amateur, en un choque que promete intensidad, emociones y una buena dosis de rivalidad local. No será un partido más: los dos representantes de la capital santacruceña comenzarán a jugarse el sueño de seguir avanzando en el camino hacia el ascenso al Federal A.

El escenario será la cancha Emilio “Pichón” Guatti, donde Boxing intentará hacer valer la localía y dar el primer golpe de una serie que tendrá su desenlace el próximo domingo 1 de noviembre. Del otro lado estará Escorpión, decidido a complicarle la tarde al “Albiverde” y llevarse un resultado que le permita llegar con chances intactas a la revancha.

Boxing llega con confianza después de una clasificación contundente. El equipo albiverde superó a San Martín de Río Grande con un global de 9-0 y dejó en claro que tiene argumentos para convertirse en uno de los protagonistas de la Región Patagonia. Ahora, el desafío será trasladar ese poderío a un cruce diferente, ante un rival de la misma ciudad, que conoce sus virtudes y buscará neutralizar sus principales armas.

Escorpión, por su parte, también alimenta sus ilusiones. Tras terminar como líder de su zona en la fase inicial, el “Alacrán” consiguió el boleto directo a esta tercera ronda y afrontará una prueba exigente ante uno de los equipos de mayor peso futbolístico de Río Gallegos. La misión será sostener el orden, aprovechar sus oportunidades y evitar que Boxing consiga una ventaja importante en el primer capítulo de la eliminatoria.

En este tipo de encuentros, los detalles pueden marcar la diferencia. La concentración defensiva, la eficacia en el área rival y la capacidad para manejar los momentos de mayor tensión serán aspectos fundamentales en una serie que se resolverá en 180 minutos. Boxing buscará hacerse fuerte ante su gente, mientras que Escorpión intentará demostrar que está preparado para dar el golpe y discutir la clasificación hasta el final.

Y para quienes no puedan estar presentes en la cancha, LU12 AM680 tendrá una cobertura especial, con transmisión en vivo desde el estadio a partir de las 16:30. “Beto” Aravena estará a cargo de los relatos, Carlos Zapico aportará sus comentarios y Nicolás Boccalon seguirá las alternativas desde el campo de juego, con toda la información y el color de una jornada que tendrá a la ciudad pendiente de lo que suceda dentro y fuera de la cancha.

La expectativa crece a medida que se acerca el pitazo inicial. Es un cruce entre dos equipos que comparten ciudad, pero que durante los 90 minutos dejarán de lado cualquier vínculo para luchar por el mismo objetivo: seguir en carrera en el Regional Federal Amateur. El ganador de la serie dará un paso más en una competencia que representa una oportunidad enorme para el fútbol del interior.

Este domingo comenzará a escribirse una historia que tendrá su segundo capítulo el 1 de noviembre. Boxing buscará sacar ventaja en casa; Escorpión, llevarse algo más que un buen resultado. En el medio, una ciudad futbolera que tendrá motivos de sobra para seguir cada jugada.

Boxing y Escorpión, frente a frente. Río Gallegos, expectante. Y el sueño del ascenso, cada vez más presente.