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Hay personas cuya importancia dentro de una institución no se mide solamente por los cargos que ocupan, sino por las huellas que dejan en cada rincón y, fundamentalmente, en quienes comparten el camino. Ese es el caso de Claudia Dambrosio, quien recibió un cálido reconocimiento de Hispano Americano por su entrega, compromiso y profundo sentido de pertenencia.

A través de un emotivo mensaje, el club destacó el trabajo realizado por Dambrosio durante su etapa al frente de la institución, resaltando no solamente sus responsabilidades dirigenciales, sino también su enorme calidad humana y su permanente preocupación por el bienestar de toda la comunidad deportiva.

Para Claudia, Hispano Americano siempre representó mucho más que un espacio destinado a la práctica deportiva. Fue y seguirá siendo un lugar de encuentro, contención y pertenencia, donde cada deportista es mucho más que alguien que representa una camiseta: es una persona con sueños, necesidades y una familia detrás.

Esa manera de sentir y entender al club se manifestó en los pequeños grandes gestos de todos los días. Desde el acompañamiento permanente y una palabra de aliento hasta aquellos detalles que muchas veces pasan inadvertidos, pero que adquieren un valor enorme para quienes los reciben.

Uno de los ejemplos más representativos fue su preocupación por los deportistas, incluso en las jornadas más frías, cuando un plato de comida caliente preparado con cariño se transformaba en una muestra concreta de afecto y compromiso. Una actitud que refleja una dirigencia cercana, humana y atenta a las necesidades de quienes forman parte de la institución.

Desde Hispano Americano agradecieron cada hora dedicada, los esfuerzos realizados y las responsabilidades asumidas, destacando que su trabajo siempre estuvo orientado a fortalecer y cuidar a esa gran familia celeste.

Pero este reconocimiento no representa una despedida definitiva. Su camino junto a la institución continuará desde otro rol, manteniendo vivo ese vínculo construido a lo largo del tiempo y aportando la misma pasión que la caracteriza.

Porque las gestiones tienen etapas, los cargos se renuevan y las responsabilidades cambian, pero hay sentimientos que permanecen intactos. Claudia Dambrosio deja una marca que trasciende su función dirigencial y confirma que el verdadero sentido de pertenencia se construye con presencia, compromiso y, sobre todo, con el corazón.

En Hispano Americano hay personas que forman parte de su historia por los logros alcanzados y otras por la manera en que hicieron sentir a su gente. Claudia es parte de ambas historias.