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El encuentro se llevará a cabo el 11 de julio, entre las 15:00 y las 20:00 horas, y ofrecerá un programa integral que abarcará distintas disciplinas, con el objetivo de promover la formación técnica y el crecimiento deportivo de quienes practican estas especialidades.

El profesor Javier Letieri estará a cargo de la capacitación de Kick Boxing.

Durante la clínica, los asistentes podrán participar de clases y capacitaciones de Jiu Jitsu, a cargo del mestre Darío Soto; Boxeo, con el instructor Franco Meneses; y Kick Boxing, bajo la conducción del profesor Javier Letieri. Además, la propuesta incluirá charlas sobre kinesiología y coaching deportivo, brindando herramientas vinculadas a la prevención de lesiones, la preparación física y el desarrollo mental del deportista.

El instructor Franco Meneses estará a cargo del Boxeo.

Desde la organización destacaron que el “Fight Camp Santa Cruz” busca generar un ámbito de aprendizaje, intercambio y crecimiento, promoviendo valores como el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo, pilares fundamentales de los deportes de combate.