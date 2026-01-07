Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado mes de diciembre, en uno de los temporales de viento que sacudieron a Río Gallegos, el estadio Aníbal Rey Méndez, del Club Ferro YCF, sufrió la voladura de parte de su techo a raíz de las intensas ráfagas.

Para evitar la voladura total, las autoridades del club acudieron a los servicios de emergencia que actuaron rápidamente, asegurando parte de la estructura para que deje de desprenderse y genere inconvenientes mayores.

La cancha de Ferro YCF se encuentra actualmente en un proceso de remodelación, trabajos que incluyen la colocación de césped sintético, por lo que la voladura parcial del techo de la histórica platea del barrio el Puerto no cayó en un buen momento.

En las últimas horas, fue el propio club el que informó las tareas de arreglo en esa estructura que supo albergar jornadas importantes en el deporte riogalleguense, además de ser uno de los escenarios más característicos de la Patagonia Austral.

“Información importante! Comenzaron los trabajos de reparación y desmonte de nuestra tribuna que colapsó debido a los fuertes vientos”, afirmaron desde el club, al tiempo que agradecieron a quienes colaboran, entre ellos los vecinos y la comuna local.

“Agradecemos la comprensión y el apoyo de todos. ¡Seguimos adelante!”, expresaron en redes sociales.