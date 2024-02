Cómoda victoria de Godoy Cruz en Santiago del Estero

Godoy Cruz de Mendoza venció esta noche como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0, en el cierre de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, donde acumula los 6 puntos jugados hasta el momento.

El equipo que dirige el DT Daniel Oldrá convirtió mediante una buena definición del delantero Tomás Conechny, a los 17 del primer tiempo, y una falla del defensor "ferroviario" Pablo Minissale, 7 minutos después, quien intentó un pase para el arquero Luis Ingolotti, pero terminó marcando en contra.

El primer cuarto de hora fue parejo en la capital santiagueña, con un equipo local que incluso pudo convertir a través de un remate del lateral José Gómez apenas desviado, y luego con un cabezazo del mediocampista Manuel García, bien contenido por el guardavalla visitante Franco Petroli.

Por su parte, el "Tomba" había avisado mediante un remate frontal del delantero Tomás Conechny, muy activo desde el comienzo, que le salió a las manos de Luis Ingolotti.

Sin embargo, en la siguiente no perdonó: a los 17 minutos, el ex Almagro y San Lorenzo controló un excelente pase largo del volante uruguayo Roberto Fernández, avanzó hasta el área, se perfiló y definió con precisión ante la salida del arquero local.

Tras posterior revisión del VAR por posible posición adelantada, los de Mendoza se pusieron en ventaja ante un "Ferroviario" que no pudo reaccionar en todo el bloque inicial.

La presión alta del equipo de Daniel Oldrá forzó errores insólitos en la salida de Central Córdoba, como el que protagonizaron el defensor Pablo Minissale y el arquero Ingolotti.

A los 24 minutos, el volante Hernán López Muñoz salió a marcar la salida del local y el zaguero ex Argentinos Juniors tocó atrás para el arquero, pero éste se encontraba adelantado, por lo que la pelota ingresó en su propio arco.

Tras el blooper, el desconcierto de los santiagueños se acrecentó y apenas pudieron acercarse con un remate del delantero Florián Monzón que alcanzó a cortar la defensa visitante.

El ‘Tomba’ aprovechó y continuó presionando arriba, lo que provocó otras dos situaciones que pudieron sellar una goleada en ese mismo primer tiempo.

Primero, un efectivo control de López Muñoz derivó en un zurdazo a colocar que se fue apenas desviado; luego, otro yerro del arquero local terminó en un remate de Fernández que dio en el travesaño, para que Conechny esta vez falle en el rebote.

Para intentar la remontada en el complemento, el DT Abel Balbo envió a la cancha al lateral Juan Meli, junto al atacante Thiago Nuss, quien entró activo y ejecutó un remate apenas desviado cuando corrían 30 segundos del reinicio.

Sin embargo, rápidamente la visita retomó el control de los tiempos y el ritmo de juego, generando contraataques siempre peligrosos en los pies de López Muñoz y Conechny, figuras de la noche norteña.

El siguiente tramo transcurrió con un equipo local sin ideas claras para alcanzar el descuento, y con la sensación de un tercer tanto visitante más cercano que el quiebre del cero santiagueño.

Los de Oldrá manejaron el trámite sin sobresaltos ante un impotente "Ferroviario", que en cada esbozo de acercamiento se topó con la seguridad de la defensa visitante y del arquero Franco Petroli.

Recién a los 34 minutos, un desborde de Nuss terminó en un pase al atacante recién ingresado Mateo Sanabria, quien efectuó un centro rasante en lugar de rematar directo ante un arquero desorientado.

Luego, Petroli tapó muy bien un remate de Matías Godoy, quien se filtró en el área con peligro tras una habilitación de Monzón.

El ímpetu visitante, protagonizado por Nuss, Sanabria y Godoy, encontró límites en dicha jugada, por lo que solo quedó tiempo para un remate del delantero visitante Nahuel Ulariaga, que casi estampa la goleada, pero se fue cerca.

Con el contundente triunfo, los mendocinos afirmaron su buena racha inicial en el certamen local, donde acumulan las 6 unidades desarrolladas hasta el momento, al igual que Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata en su zona, que esta noche venció como visitante a Unión de Santa Fe por 1 a 0.

En la próxima jornada, el "Tomba" recibirá a Lanús, el lunes a las 17, mientras que Central Córdoba, que aún no suma puntos, visitará a Platense el domingo a las 21.30.

= Síntesis =

Central Córdoba: Luis Ingolotti; José Gómez, Sebastián Valdez, Pablo Minissale, Lautaro Montoya; Manuel García, Agustín Morales, Rodrigo Atencio, Walter Montoya, Matías Godoy; Florián Monzón. DT: Abel Balbo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Pablo Galdames; Roberto Fernández, Juan Andrada, Juan Bautista Cejas, Hernán López Muñoz; Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Goles en el primer tiempo: 17m. Tomás Conechny (GC) y 24m. Pablo Minissale, en contra (GC).

Cambios: en el segundo tiempo: antes de comenzar, Thiago Nuss por Walter Montoya y Juan Meli por Lautaro Montoya (CC); 16m. Tomás Badaloni por Salomón Rodíguez, Tomás Pozzo por Juan Andrada y Nahuel Ulariaga por Juan Bautista Cejas (GC); 24m. Mateo Sanabria por Agustín Morales (CC); 31m. Enzo Kalinski por Rodrigo Atencio (CC); 35m. Harrinson Mancilla por Manuel García (CC); 37m. Martín Luciano por Hernán López Muñoz (GC); 41m. Marcos Montiel por Tomás Conechny (GC).

Amonestados: Atencio, Nuss, Monzón, García, Valdez y Godoy (CC); Rasmussen y Arce (GC)

Estadio: Alfredo Terrera (Central Córdoba).

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Mauro Vigliano. (Télam)