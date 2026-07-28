Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el “Huevo Sánchez Camp”, una de las experiencias de capacitación más prestigiosas del básquet latinoamericano, que tendrá lugar en la capital santacruceña y ofrecerá a jóvenes deportistas la posibilidad de entrenar bajo una metodología de trabajo de alto nivel.

El Campus Huevo Sánchez se caracteriza por ser una iniciativa enfocada en la formación y enseñanza del básquet, con el objetivo de que jugadores y entrenadores puedan incorporar nuevas herramientas para mejorar su rendimiento deportivo. La propuesta no está orientada a la recreación ni al turismo, sino al aprendizaje profundo del juego, con entrenamientos, conceptos técnicos y tácticos, y la participación de un staff de profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Oscar “Huevo” Sánchez, director técnico y entrenador de amplia trayectoria en Latinoamérica, es el creador de este proyecto que se convirtió en un referente dentro de la enseñanza del básquet. Con 48 años de carrera como entrenador y 34 años de experiencia al frente de campus, acumula más de 1.300 partidos dirigidos, fue campeón con Atenas de Córdoba en la Liga Nacional y marcó un récord al permanecer 16 temporadas en el mismo club, Quilmes de Mar del Plata.

A lo largo de su carrera realizó más de 70 viajes de capacitación por Europa y Estados Unidos, participando de experiencias de formación en universidades, equipos profesionales y franquicias de la NBA. Además, fue disertante en cientos de clínicas nacionales e internacionales y analista de las principales competencias del mundo, incluyendo más de 20 Finales de la NBA, Final Four de Euroliga y Campeonatos Mundiales.

Reconocido como uno de los grandes referentes activos del básquet argentino, Sánchez también mantiene una destacada presencia en redes sociales, donde comparte contenidos vinculados a la evolución del juego, formación, táctica, coaching y gestión deportiva. Incluso fue distinguido como influencer por la firma Wilson durante la presentación de su balón edición 75 años NBA.

La llegada del “Huevo Sánchez Camp” a Río Gallegos representa una oportunidad única para los jóvenes basquetbolistas de la región, que podrán acceder a una experiencia de formación con uno de los entrenadores más respetados del continente.

Los cupos son limitados y quienes deseen formar parte de esta propuesta pueden solicitar mayor información comunicándose vía WhatsApp al 2966-661466.