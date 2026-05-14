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Desde este jueves hasta el domingo se estará jugando en la ciudad de El Calafate el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista “A” en categorías sub-14 y sub-16 damas. El Club Hispano Americano dice presente en sus dos categorías.

Debut con derrota en la sub-14

Este jueves a las 12:40 horas la categoría Sub 14, que comparte la Zona “B” del Campeonato con El Club Las Águilas de Ushuaia, el Boxing Club y el Club Náuico de Rada Tilly, cayó por 7 a 6 contra su clásico rival, el Boxing Club.

De esta forma, el “Celeste” está obligado a ganar los partidos que le restan de la zona. El próximo será esta misma tarde, a las 18:30 horas, frente a Las Águilas. El tercer y último encuentro de la zona lo jugará mañana viernes a las 11:30 horas frente a Náutico Rada Tilly.

La Sub 16 debutó con una aplastante victoria contra el equipo de Bariloche.

Debut con goleada para la sub-16

La otra categoría del Hispano Americano que compite en el Campeonato Argentino de Clubes “A” es la sub 16, la cual integra la zona “A” con El Calafate Rugby & Hockey Club, Los Pehuenes de Bariloche y Río Grande Rugby & Hockey Club.

En el primer partido, que jugaron este mismo jueves a las 10:10 a.m., las chicas del “Celeste” consiguieron una abultada victoria frente a su par de Bariloche, Los Pehuenes, por 12 goles a 3.

El próximo partido para el Hispano será este viernes, en el primer turno de la mañana. A las 9 horas enfrentarán a El Calafate R&H Club. Luego, a las 16:10 horas, el último rival de la fase de grupos será Río Grande R&H Club.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, la actividad continuará el día sábado a partir de las 10 horas.