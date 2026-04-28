Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Finalizados los Juegos de Integración Patagónica donde Santa Cruz finalizó 4° en la tabla general, la Secretaría de Deportes de la provincia comenzó a ultimar detalles para los próximos juegos del Ente Patagónico Deportivo.

En el caso del básquet masculino, este día martes comenzó la concentración de los pre seleccionados donde los entrenadores podrán evaluarlos previo a delinear la lista definitiva que representará a la provincia.

La lista de preseleccionados está integrada por Mariano Faraldo, Dante Bosio, Joaquín Bonaveri y Ángel Saucedo de El Calafate; Lautaro Barrios, Hipólito Osorio, Antonino Mansilla de Puerto San Julián; Bautista Villamayor, Ramiro Barrionuevo, Román Carrera, Ignacio Cabo, Lisandro Pillancar de Caleta Olivia; Santiago Elia de Río Turbio; Theo Gonzalez Palavecino de 28 de Noviembre; Genaro Oliva, Alejo Camporro, Lautaro Antiman, Juan Ignacio Mimica, William Redchuk, Tom Petty, Leo Escobar, Bautista Alvarado, Emanuel Bahamonde, Santiago Anchordoqui, Bautista Almirón, Nero Bruzzese, Felipe Tejada, Mateo Clavel, Mariano Basso, Juan Manuel González, Facundo Silva, Benjamin González, Alejo Ledesma, Franco Rossi y Nicolás González de Río Gallegos.

También son parte de la preselección los jugadores santacruceños Facundo Prades, Santiago Olmos, Emilio Méndez, Luca Romero y Agustín Santa Cruz que actulamente compiten en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Como se mencionó anteriormente, los entrenamientos comenzaron el martes a partir de las 11 horas y continuarán este miércoles a partir de las 8 horas hasta las 21 horas. El día jueves se llevarán adelante dos partidos, uno por la mañana y otro por la tarde.

Junto a los entrenadores José Luis Elia y Rodolfo Juarez trabajan los ayudantes Matías Saucedo de El Calafate y Renan Salvatierra de Caleta Olivia.