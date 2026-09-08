Con entusiasmo, participación y mucho básquet comenzó en Río Gallegos la segunda edición del Torneo Intercolegial de Básquetbol “Nadia Voisin”, destinado a estudiantes del Ciclo Orientado. La competencia se desarrolla del 7 al 10 de septiembre en las instalaciones del Club San Miguel y reúne a representantes de distintos establecimientos educativos de la ciudad.

La propuesta congrega tanto a colegios de amplia trayectoria como a instituciones más jóvenes, generando un espacio de encuentro en el que el deporte se convierte en una herramienta de integración, compañerismo y formación. Durante la jornada inaugural pudo observarse el entusiasmo de las chicas y los chicos que salieron a la cancha para representar a sus respectivas instituciones, acompañados por sus profesores, quienes cumplen un rol fundamental en la preparación y orientación de los equipos.

En este primer día de competencia se disputaron siete encuentros correspondientes a las distintas zonas del torneo. Por la Zona A, EIPE comenzó con una victoria por 47 a 38 frente a LADVOCAT, mientras que posteriormente volvió a imponerse, esta vez por 62 a 40 ante Guatemala. En la Zona B, la jornada tuvo el triunfo de la Secundaria N.º 17 sobre COSEBA por 30 a 15 y, más tarde, Fátima logró una contundente victoria por 97 a 27 frente al mismo establecimiento.

Por la Zona C, INDU 4 superó a la Secundaria N.º 19 por 37 a 25, mientras que en el segundo encuentro de la jornada la Secundaria N.º 19 se recuperó y derrotó por 57 a 53 a la Secundaria N.º 25. Finalmente, por la Zona D, Salesiano se impuso con autoridad ante la Secundaria N.º 26 por 71 a 42, dando inicio a una competencia que tendrá continuidad durante los próximos días.

La actividad continuará este martes 8 de septiembre con una intensa programación. Desde las 8:30, la Secundaria N.º 41 se enfrentará a Salesiano por la Zona D, mientras que a las 10:00 LADVOCAT se medirá con Guatemala por la Zona A. A las 11:30 será el turno del encuentro entre la Secundaria N.º 17 y Fátima, correspondiente a la Zona B, y a las 13:00 se enfrentarán INDU 4 y la Secundaria N.º 25 por la Zona C. El cierre de la fase está previsto para las 14:30, cuando COSEBA se mida con la Secundaria N.º 41 por la Zona D.

La jornada del martes también tendrá lugar para las instancias definitorias. A las 16:00 se disputará la primera semifinal por el bronce, entre el tercer clasificado de la Zona A y el tercero de la Zona B, mientras que a las 17:30 se enfrentarán los terceros de las zonas C y D en la segunda semifinal por el tercer puesto.

Más allá de los resultados, el torneo busca poner en valor el deporte escolar y brindar a los estudiantes la posibilidad de compartir, competir y representar a sus comunidades educativas en un marco de respeto y sana competencia. En cada partido de la jornada inaugural quedó reflejada la alegría de los jóvenes por ser parte del certamen, así como el compromiso de los docentes que acompañan a los equipos.

Desde la organización se invitó especialmente a las familias a acercarse al Club San Miguel para acompañar y alentar a los estudiantes durante las jornadas de competencia. El certamen es impulsado por el equipo supervisivo del Consejo Provincial de Educación y coordinado por el Club de Básquetbol San Miguel, en una iniciativa que apuesta al crecimiento del básquet escolar y a la construcción de espacios de encuentro para la comunidad educativa de Río Gallegos.