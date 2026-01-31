Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo y a partir de las 17 horas comenzará a disputarse el primer encuentro entre el local Atlético Boxing Club y el Club La Amistad de la ciudad de Cipolletti, onde se definirá el campeón patagónico de este año, quien luego tendrá la oportunidad de jugar por el ascenso al torneo Federal “A”.

Como es de suponer y visto lo acontecido con la visita de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia la semana pasada, el estadio estará lleno de bote a bote, donde ya se están vendiendo entradas anticipadas desde hace unos días y el mundo del fútbol vive con ansiedad este fin de semana.

Este será el primer partido donde el Boxing Club oficiará de local por lo que intentará seguramente aprovechar esta circunstancia para obtener un rédito que le permita luego visitar Cipolletti con cierta holgura y así pensar en la alternativa de otro resultado como visitante, aunque el objetivo está puesto también en el paso siguiente.

En el caso de poder superar la instancia del club La Amistad, el Consejo Federal ha dispuesto que el ganador de la zona patagónica juegue a un solo partido y en campo neutral, con el ganador de la zona de Cuyo, que esta disputándose entre FADEP (Amigos del Deporte) y Estudiantes de San Luis.

Esto significa que de darse la posibilidad la próxima semana de superar a La Amistad, habrá que esperar donde se podrá jugar ese partido (campo neutral que podría ser algún lugar en el centro del país), y si es la semana siguiente, el equipo del Boxing no debería de regresar y dirigirse directamente a donde se juegue el último encuentro, lo que llevaría el costo del viaje a cifras siderales, pero pareciera ser que el Consejo Federal no mide estas alternativas.

Lo mas importante ahora es tratar de superar el enfrentamiento con La Amistad, el que podría formar con Ezequiel Lara, Nicolás Figueroa, Matías Suarez, Juan Celaya, Ariel González, Nicolás Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz, Santiago Gómez, Kevin Guajardo y Mauro García con la dirección técnica de Alejandro Tizza.

Boxing Club lo haría con Agustín Gómez, Julio Lescano, Arian Castillo, Ivan Mendez, Gabriel Burgos, Pablo Zalazar, Agustín gallardo, Axel Kostelak, Marcelo Rodríguez, Ulises Quiroz y Facundo Erramuspe con la dirección técnica de Matías Clavel, por lo que todo se predispone para vivir un domingo muy futbolero y espectacular sin lugar a dudas.